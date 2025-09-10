Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata in scena a giugno 2025, ha distribuito complessivamente 1.000 premi garantiti, ciascuno da 10mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

In Piemonte, come riporta Agipronews, sono 5 i premi non ancora riscossi. Dall’estrazione di venerdì 20 giugno, un premio è a Torino, presso la Tabaccheria Sisal “Tabacchi Rossi” in Via Roma, 45. Dall’estrazione di sabato 21 giugno, due vincite si trovano a Novara, presso il Bar Sisal “Caffè Centrale” in Corso Italia, 12, e a Alessandria, presso la Tabaccheria Sisal “Tabacchi Lamberti” in Via Cavour, 33. Dall’estrazione di venerdì 27 giugno, un premio è a Cuneo, presso il Bar Sisal “Bar Italia” in Via Vittorio Emanuele, 27, e dall’estrazione di sabato 28 giugno, un altro a Asti, presso la Tabaccheria Sisal “Tabacchi Bianchi” in Via Alfieri, 19.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal.

Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità.

Si ricorda che i termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.