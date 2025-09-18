Prende il via ad Alessandria un corso di 1° livello per il conseguimento della Patente di “Assaggiatore di Vino” e conseguente iscrizione all’Albo Nazionale ONAV. Conoscenza dei propri sensi percettivi, studio delle tecniche principali di vinificazione ed affinamento dei vini, approfondimento sui vini speciali e applicazione della scheda di valutazione organolettica ONAV.
Il coso prevede ben 17 lezioni dal 29/09/2025 al 21/11/2025 e si terrà preso la Sede ONAV di Alessandria in Piazza Torriani 21.
Il prezzo del corso è di € 698,00, scontato a € 680,00 per pagamento on line. Il prezzo è da intendersi comprensivo di tesseramento ONAV. ULTERIORE SCONTO CON PAGAMENTO ONLINE: per le prime dieci iscrizioni, entro il 15/9/2025, si potrà usufruire di un ulteriore sconto di € 60,00 utilizzando il seguente codice coupon 7_ALESSANDRIA_60
informazioni dettagliate al link https://onav.it/corsi/8538-7-corso-per-assaggiatore-di-vino–1-livello–alessandria