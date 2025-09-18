Visioni d’insieme

fotografie di

Enzo Giordano

26 settembre – 11 ottobre 2025

Centro Comunale di Cultura

Inaugurazione con visita guidata

giovedì 2 ottobre alle ore 18.00

Da venerdì 26 settembre il Centro Comunale di Cultura ospiterà la mostra “Visioni d’insieme”, fotografie di Enzo Giordano, iniziativa espositiva organizzata in collaborazione con UNITRE Valenza.

La mostra sarà ufficialmente inaugurata, con una visita guidata a cura del fotografo, giovedì 2 ottobre alle ore 18.00.

Il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio hanno accolto con particolare interesse il concept della mostra: “La ricerca fotografica di Enzo Giordano è andata nel corso degli anni crescendo di qualità tecnica, di contenuti e ambiti di indagine. La sua fedeltà assoluta all’analogico e al bianco e nero è diventata la sua inconfondibile cifra stilistica. Giordano ci guiderà attraverso i suoi scatti tra le fila delle sue “storie”, come le ha definite lui stesso, e mostrerà le potenzialità emozionali ed evocative della fotografia”.

Fotografo per passione, Giordano, accompagnato dalla sua macchina analogica, da circa dieci anni immortala paesaggi, luoghi abbandonati, situazioni e oggetti quotidiani e inconsueti.

La mostra al Centro Comunale di Cultura è una raccolta multi-tematica dei suoi viaggi per immagini di cui lo stesso autore dice “[…] Ho ritratto l’ordinario, rasentando il surreale e il metafisico, e ho fotografato spazi e contesti dove la memoria non dovrebbe avere né motivi di indugio, né diritto d’oblio. Tutto ciò allo scopo di voler estrarre dalle immagini ogni possibilità emozionale ed evocativa, per mezzo di una lettura che va oltre il visibile apparente e che porta a una dimensione di visibile implicito […]”.

Enzo Giordano, nato ad Alessandria nel 1961, vive a Valenza. Dopo aver conseguito la maturità tecnico-commerciale nel 1980 e a seguito di un breve periodo di apprendistato nell’artigianato orafo, Giordano è stato impiegato presso la Cassa di Risparmio di Alessandria e successivamente in Credit Agricole fino al 2021, anno del congedo professionale. Da sempre attratto dalla fotografia e dal reportage, negli ultimi anni si è dedicato alla fotografia in bianco e nero, esclusivamente analogica.

La mostra sarà visitabile fino all’11 ottobre nei seguenti orari:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì e sabato: 9.00-12.00

Per informazioni: biblioteca@comune.valenza.al.it / 0131 949286