Domenica 14 settembre, dalle ore 9.00 alle 19.00, i commercianti di Valenza torneranno
ad animare il centro città esponendo le loro migliori offerte, dentro e fuori i propri negozi.
“Visto il buon esito dell’edizione di maggio, l’Amministrazione Comunale è lieta di
organizzare anche questo secondo appuntamento del 2025, coinvolgendo commercianti
e associazioni del territorio. La Fèra del Bunpat è un’occasione preziosa per promuovere e
sostenere il commercio locale, ed è anche strumento di attrazione per un pubblico
numeroso proveniente dai centri zona limitrofi” così spiegano il Sindaco Maurizio Oddone
e l’Assessore Alessia Zaio.
La tradizionale fiera delle occasioni, giunta ormai alla 48ª edizione, rappresenta un evento
fisso per gli amanti dello shopping e non solo. Questa manifestazione, infatti, è pensata
per tutti i coloro che vorranno intrattenersi a Valenza per vivere una giornata di svago in
città.
A completamento della manifestazione è previsto un raduno di supercars coordinato da
Gianfranco Avallone, fotografo appassionato di motori che ha ideato anche la mostra
fotografica “Red Passion” dedicata alle auto da corsa presso il Centro Comunale di
Cultura.
Inoltre, a partire dalle 10.00 e fino alle 19.00, sarà eccezionalmente aperta al pubblico
Villa Scalcabarozzi (Via Mazzini n.42), grazie alla disponibilità della Fondazione Mani
Intelligenti.
In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.
Per informazioni:
tel. 0131 949156 – e-mail urp@comune.valenza.al.it
