Domenica 14 settembre, dalle ore 9.00 alle 19.00, i commercianti di Valenza torneranno

ad animare il centro città esponendo le loro migliori offerte, dentro e fuori i propri negozi.

“Visto il buon esito dell’edizione di maggio, l’Amministrazione Comunale è lieta di

organizzare anche questo secondo appuntamento del 2025, coinvolgendo commercianti

e associazioni del territorio. La Fèra del Bunpat è un’occasione preziosa per promuovere e

sostenere il commercio locale, ed è anche strumento di attrazione per un pubblico

numeroso proveniente dai centri zona limitrofi” così spiegano il Sindaco Maurizio Oddone

e l’Assessore Alessia Zaio.

La tradizionale fiera delle occasioni, giunta ormai alla 48ª edizione, rappresenta un evento

fisso per gli amanti dello shopping e non solo. Questa manifestazione, infatti, è pensata

per tutti i coloro che vorranno intrattenersi a Valenza per vivere una giornata di svago in

città.

A completamento della manifestazione è previsto un raduno di supercars coordinato da

Gianfranco Avallone, fotografo appassionato di motori che ha ideato anche la mostra

fotografica “Red Passion” dedicata alle auto da corsa presso il Centro Comunale di

Cultura.

Inoltre, a partire dalle 10.00 e fino alle 19.00, sarà eccezionalmente aperta al pubblico

Villa Scalcabarozzi (Via Mazzini n.42), grazie alla disponibilità della Fondazione Mani

Intelligenti.

In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.

Per informazioni:

tel. 0131 949156 – e-mail urp@comune.valenza.al.it

