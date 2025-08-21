Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia (IM) hanno arrestato in flagranza di reato un giovane ritenuto responsabile di furto in abitazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un ragazzo straniero di venticinque anni di origine algerina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, il quale, con l’intento di appropriarsi di un monopattino elettrico lasciato su un balcone, la scorsa notte, utilizzando alcuni appigli è riuscito ad arrampicarsi al primo piano di un condominio di via Papa Giovanni XXIII della cittadina intemelia.

Scoperto dal proprietario probabilmente svegliatosi per il rumore, lo straniero ha gettato il monopattino dal terrazzo e ha tentato la fuga, prima scavalcando su un altro balcone vicino, quindi lanciandosi a sua volta da un’altezza di circa tre metri, azzardo a seguito del quale si è fatto male a un piede.

Immediatamente rintracciato dai Carabinieri della Radiomobile di Ventimiglia, il ragazzo ha anche posto resistenza nei confronti dei militari che hanno dovuto faticare non poco per contenerlo, fortunatamente senza conseguenze per nessuno.

Portato in caserma e dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il Giudizio per direttissima tenutosi nel corso della mattinata e a seguito del quale è stato condannato a due anni e un mese di reclusione.