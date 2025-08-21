La Galleria “Incontri con l’arte” di Tortona, in collaborazione con il Comune di Castellania Coppi, il Museo

Coppi e l’Ass. Culturale Serse e Fausto Coppi intende mantenere viva la memoria di Fausto Coppi, con

iniziative rivolte ai giovani e attraverso incontri intergenerazionali e tra le iniziative rientra la proposta di un concorso artistico rivolto alle Scuole e prevede in particolare il coinvolgimento di studenti delle classi 4 e 5 della scuola primaria e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Tortona.

Obiettivo dell’iniziativa è rivivere insieme ai giovani le grandi imprese di Fausto Coppi, condividere le emozioni e i sacrifici che hanno contraddistinto la vita del Campionissimo.

Il progetto assume valenza educativa, in quanto attraverso le testimonianze verranno riscoperte tradizioni del Territorio Tortonese, ma anche approfondito lo studio di un periodo storico che ha portato cambiamenti nel tessuto economico-sociale del Paese e gode del patrocinio del Comune.