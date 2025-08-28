Ventimiglia, Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

UN’ESTATE AL MAR

Scopri e dialoga con la storia

al Museo di Ventimiglia

Sabato 30 e domenica 31 agosto ultimi appuntamenti al MAR di Ventimiglia

Dal 1 luglio fino al 31 agosto il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia ha organizzato una serie di attività per le famiglie con i bambini tutti i sabati mattina e ha aperto le proprie sale espositive con l’orario estivo che prevede aperture serali il venerdì e la domenica dalle 21 alle 23.

In particolare, a partire da domenica 13 luglio è ritornata rinnovata l’iniziativa “Il Museo al brillar di stelle” con conversazioni e videoproiezioni introduttive a visite guidate a tema, per scoprire in modo diverso aspetti storici e contenuti artistici in maniera più approfondita e attraente.

Ultimo appuntamento con le attività didattiche estive sabato 30 agosto alle ore 10.30 con il “Museo Musicale”: scopriremo gli strumenti musicali presenti nel percorso espositivo, ascoltando il loro antico suono, insieme poi costruiremo un nostro antico strumento per far musica come gli Antichi Romani. Costo di tre euro a partecipante, obbligo di prenotazione.

Infine domenica 31 agosto, alle ore 21.15, l’ultima conversazione serale curata dal dott. Fabio Piuma dedicata a Un falso fra i veri e un vero fra i falsi, un dialogo notturno con i visitatori sulla scultura antica fra imitazioni e falsificazioni.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it