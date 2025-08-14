Con Ordinanza Sindacale, a partire da oggi, sarà consentito l’accesso di cani e gatti sulla spiaggia antistante il Parco Urbano, nell’area delimitata di 50 metri di fronte mare dalla foce del Rio Baité.
I proprietari dovranno rispettare alcune delle seguenti disposizioni: mantenere sotto controllo gli animali, raccogliere le deiezioni e smaltirle negli appositi contenitori, rispettare gli altri fruitori della spiaggia e assicurare una ciotola d’acqua accessibile all’animale.
“Siamo andati incontro alle esigenze delle famiglie con animali domestici, garantendo la delimitazione di uno spazio specifico che permette di coniugare le diverse necessità di utilizzo del litorale, nel pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. Confidiamo nel senso di responsabilità dei proprietari per il successo di questa iniziativa, che potrà essere estesa in futuro valutando i risultati ottenuti” dichiara il Sindaco Claudio Scajola.