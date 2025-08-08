Nuovo look per il lungomare, manutenzioni strade, verde pubblico e frazioni. Da fine agosto e per l’autunno sarà un periodo di lavori per San Bartolomeo. Si comincia il 26 agosto per il rifacimento della passeggiata. Per non arrecare disagi nel periodo ferragostano i lavori inizieranno appunto per la fine del mese. “L’intervento – come spiega il consigliere Marco Marino con delega ai sottoservizi, manutenzione, viabilità e frazioni – interesserà un tratto di circa 600 metri, da via Sardegna a via Malta. Un lavoro programmato dall’Amministrazione comunale che interesserà anche il tavolato in legno. Ovviamente prima di dare avvio al cantiere sono stati compiuti i dovuti sopralluoghi per verificare le condizioni dei sottoservizi: acquedotto, fognatura e gas, sono in ordine”. L’intervento messo in cantiere dall’Amministrazione Scola ha un costo di circa 80 mila euro, ma non sarà l’unico. A settembre si partirà con gli asfalti in particolare in via Luvea, via Malta e via Carlo Conti. Inoltre è stata preventivata anche la manutenzione del verde che riguarda anche le frazioni di San Bartolomeo. E’ prevista la sistemazione delle aiuole anche per un progetto molto interessante “Adotta un’aiuola” rivolto ai commercianti con l’intento di valorizzare al meglio le aree verdi della cittadina.

