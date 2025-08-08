Borghetto Borbera – Sotto il coordinamento della Prefettura di Alessandria, i Carabinieri di Novi Ligure e i guastatori dell’Esercito hanno messo in sicurezza e prelevato l’involucro incendiario, di origine francese, che nei giorni scorsi era stato notato da alcuni villeggianti lungo il greto del torrente Borbera.

Avvisato il 112, i Carabinieri avevano delimitato l’area e consultato gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, deputati alla sicurezza e il disinnesco dei residuati bellici, ipotizzando che potesse trattarsi di un proiettile risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il manufatto sarà smaltito in sicurezza nei prossimi giorni.