Diano Marina si prepara ad accogliere una nuova tappa del percorso artistico di Jester, nome d’arte di Sergio Nappo, con la personale “Pop Hope”, che inaugurerà martedì 26 agosto e sarà visitabile fino al 7 settembre 2025 presso il Palazzo del Parco – Sala “R. Falchi” (Corso Garibaldi 60).

Nato a Napoli e residente a Imperia, Jester ha coltivato fin da giovanissimo la passione per l’illustrazione e la pittura, alternando nel tempo soggetti astratti e paesaggi. Molto importante per la sua ricerca artistica è stato il progetto delle “mujeres”, un ciclo pittorico dedicato interamente all’universo femminile, sviluppato per diversi anni.

Con “Pop Hope” l’artista presenta invece una nuova direzione: un linguaggio che affonda le radici nella Pop Art, mai esposto prima. Colori piatti, segni essenziali ma incisivi, tonalità vivaci “sporcate” dal suo tratto personale: così Nappo racconta la speranza, tema centrale e motore dell’intera mostra.

“Dopo alcuni anni ho cambiato genere, passando da uno stile realistico, seppure simbolico e favolistico, ad uno stile decisamente riconducile alla Pop Art – spiega l’artista. Sia per lo stile del segno che per i soggetti, ma soprattutto per l’uso del colore. Colore che he viene steso piatto, senza volumi, leggermente sporcato come è la mia caratteristica. Il cambio di genere si è reso necessario per illustrare e dare forza all’idea della speranza, che è la parola trainante del lavoro. Speranza che si ottiene attraverso la pop art, simbolo di arte attenta alle tematiche umane, alle differenze di cultura, tradizioni e posizione sociale, ma sempre con ironia e senso del paradosso. In questo caso il Pop è giocoso, allegro, colorato. Ho voluto che la speranza alimenti una inclusione, a tutti i livelli. La speranza è una parola che ci proietta nell’ignoto, ma anche nell’ottimismo”.

Non è la prima volta che Jester espone in Liguria: nel suo percorso figurano una personale a Santa Margherita Ligure, una a Diano Castello nel 2022 e una a Cervo nel 2023, oltre a varie collettive. Parallelamente, porta avanti da oltre trent’anni la sua attività professionale di grafico e fotografo, lavorando attualmente per GM Spa.

26 agosto – 7 settembre 2025

Palazzo del Parco – Sala “R. Falchi”, Corso Garibaldi 60, Diano Marina (IM)

Orari di apertura: martedì 26 agosto dalle 21.00. Tutti gli altri giorni 17:00–19:00 • 21:00–23:00