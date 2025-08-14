Per Ferragosto ecco la “Cover Night San Bart”, tre serate dedicate alle cover bands, di diversa tipologia. Per il secondo anno del progetto si esibiranno “Ladz” con un tributo ai Led Zeppelin il 15 agosto, “Formula Radius” (cover italiane) + DJ set Johnny Manfredi il 16 agosto e a chiudere il 17 agosto “Funk it” ( cover Disco/Funk) Gli spettacoli inizieranno alle 21.30 in piazza Torre Santa Maria ad ingresso gratuito. “Per la serata inaugurale – dice il direttore artistico Alex Nicoli – abbiamo pensato ad un tributo agli indimenticabili icone del rock: i Led Zeppelin. Fanno parte della band Raffaele Rossi (voce), Andrea Pagina Troisi (chitarra elettrica), Lorenzo Prencipe (basso elettrico) e Marco Ruggiero (batteria). Per i Formula Radius sarà invece un tributo alla musica italiana di Alberto Radius e non solo. Sul palco saliranno Enrico Bianchi (tastiere, voce), Mauro Culotta (chitarra elettrica) e Alfredo Vandresi (batteria). Per l’ultima serata riflettori accesi su Funk It, una band dal repertorio disco anni 70/80 formata da Roberto Pretto (voce), Alessandra Turri (voce), Ivano Gruarin (chitarra), Carlo Cannarozzo (batteria) e Alessandro Loi (basso) Paolo Gambino (tastiere)”.

