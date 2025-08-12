E’ un agosto a cinque stelle – tante sono le serate ancora in cartellone per il 14° Emd Festival – a Diano Marina. Nella splendida cornice del parco di Villa Scarsella, vero e proprio teatro all’aperto, tra il 12 e il 25 agosto ci attende una programmazione di altissimo livello in quello che è il periodo più vacanziero dell’anno. Quattro spettacoli per soddisfare un pubblico eterogeneo e i tanti cultori dell’arte musicale. Protagonisti sono artisti di caratura nazionale e internazionale e gruppi di eccellenza, tra talento, passione e bellezza, nell’ambito di un festival che dal 2012, svariando tra i vari generi musicali, regala grandi emozioni, fra cui due Tortonesi: Angelica De Paoli e Andrea Albertini

Mercoledì 13 agosto – Amiche Mai: Omaggio a Mina e Ornella Vanoni – Angelica Depaoli

Amiche Mai è un viaggio musicale nel repertorio di due autentiche regine della musica italiana. Angelica Depaoli dà voce ai mondi paralleli di Mina e Vanoni, accompagnata da un raffinato ensemble, composto da cinque bravissimi musicisti. Uno spettacolo che celebra femminilità, talento e trasformazione, attraverso melodie che hanno segnato intere generazioni. Due personalità diverse, unite dalla forza espressiva della canzone d’autore.

Domenica 17 agosto – LadieSoprano: da Puccini ai Queen quando la musica è donna

Un concerto spettacolare, potente ed estremamente elegante. Protagoniste quattro voci femminili, quattro straordinarie soprano (Veronica Cardullo, Sarah Tisba, Martina La Malfa e Carmen Violetta Lopez), accompagnate dall’ensemble Le Muse, con il M° Andrea Albertini al piano. Il repertorio spazia tra lirica, musical, colonne sonore e pop internazionale. Ogni brano è introdotto da racconti e curiosità, per un’esperienza immersiva che rende omaggio alla forza e alla sensibilità dell’universo femminile.

Giovedì 21 agosto – 50 anni di storia: Tributo ai Pooh – Palasport Official Tribute Band

I Palasport, tribute band ufficiale dei Pooh, portano sul palco un grande spettacolo che ricrea in ogni dettaglio i concerti dello storico gruppo pop rock italiano formatosi nel 1966: strumenti, costumi, scenografie, effetti. Una serata carica di emozione, rock sinfonico e poesia, ripercorrendo i brani che hanno fatto cantare per più di 50 anni più generazioni. Due ore di energia pura, tra nostalgia e successi immortali. La band, proveniente dalla Puglia (precisamente dalla provincia di Taranto), è attiva dal 1996 e, dal 2006, è stata ufficialmente riconosciuta dai Pooh. Come gli “originali”, i Palasport sono quattro: Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, Cosimo Ciniero e Francesco Boccuni.

Lunedì 25 agosto – Gran Galà dell’Operetta – Compagnia Elena D’Angelo

Una serata di grande fascino, tra arie, duetti e terzetti delle operette più amate della Belle Époque. La Compagnia Elena D’Angelo porta in scena un mondo da sogno, tra principesse, champagne, carillon e storie romantiche. Sul palco, artisti di primo piano e il corpo di ballo della compagnia, con le coreografie di Martina Ronca e l’accompagnamento musicale di Andrea Albertini al pianoforte e Livia Hagiu al violino. Una serata di spensieratezza: musica, eleganza e ironia per un finale di festival tutto da applaudire.

L’organizzazione

La rassegna, da anni fiore all’occhiello del Comune di Diano Marina, è organizzata dall’Associazione Ritorno all’Opera, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Manifestazioni del Comune di Diano Marina e con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

I biglietti

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30. I biglietti (numerati) sono disponibili in prevendita su www.ticket.it, presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.30, escluso festivi), presso Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare e, ovviamente, al botteghino di Villa Scarsella un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. I prezzi variano da 15 a 25 euro, con riduzioni per gli under 14.

Info WhatsApp: +39.351.4221860. Dettagli e aggiornamenti su www.emdfestival.it e sui canali social @EMDFestival.