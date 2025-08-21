Nel pomeriggio odierno, 20 agosto, si è svolta presso la Prefettura di Imperia una riunione di coordinamento interforze in relazione agli episodi verificatisi nella serata del 19 agosto nel capoluogo (rissa in via Cascione) e, nella stessa notte, a Sanremo (incendio motocicli in via Bixio).

All’incontro, presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari, hanno partecipato il Vicequestore Vicario, Dott. Paolo Pizzimenti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Simone Martano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Omar Salvini, e il Vicecomandante dei Vigili del Fuoco, Ing. Alessandro Giribaldi.

Con riferimento alla rissa verificatasi in via Cascione, risolta grazie all’intervento degli operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale, la Questura ha identificato i presunti responsabili ed ha, altresì, proceduto all’adozione dei provvedimenti di prevenzione amministrativa di ammonimento, nonché di divieto di accesso ai locali pubblici e di partecipazione alle manifestazioni sportive per due anni.

Per quanto concerne l’incendio di motocicli, avvenuto nella serata di ieri, 19 agosto in Sanremo, sul quale si è registrato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, oltre che delle Forze di polizia, sono in corso mirati approfondimenti. Nel corso della riunione è stata, quindi, disposta una ulteriore intensificazione dei servizi coordinati di vigilanza e controllo del territorio tra le Forze di polizia statuali e locali