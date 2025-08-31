“Per il Comune di Cervo, membro del Golfo Dianese, è una notizia accolta con grande soddisfazione. Cervo si è sempre mosso fin da subito: abbiamo riunito il Consiglio Comunale per discutere dell’argomento e inviato osservazioni alla Regione. Questa è la prova che, unito, il Golfo Dianese ottiene risultati concreti. Complimenti all’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare, con il sindaco Filippo Scola, per essere stati Comune capofila, agli altri comuni del Golfo, al gruppo ‘Coordinavento’ e a tutti i cittadini che hanno contribuito attivamente per contrastare il progetto”, così il sindaco di Cervo, Lina Cha, commenta la decisione della Regione Liguria di non dare seguito al progetto del parco eolico ‘Monte Chiappa’, presentato dalla società Tozzi Green S.p.A.

Il progetto prevedeva l’installazione di sette aerogeneratori nei comuni di Andora, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi, per una potenza complessiva di 29,4 MW compromettendo turismo, agricoltura e ambiente di tutto il Golfo Dianese.