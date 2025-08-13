La Polizia di Stato di Alessandria arresta scippatore seriale: le risultanze investigative portano a lui riguardo la paternità di tre episodi avvenuti in città tra la fine di giugno e inizio di luglio; inutilmente ha tentato di nascondersi nel capoluogo ligure.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Alessandria ha tratto in arresto un soggetto gravemente indiziato di essere l’autore di una serie di furti con strappo avvenuti ad Alessandria tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio.

Il lavoro degli investigatori ha permesso di ricostruire 3 episodi, tutti avvenuti nel centro cittadino, e tutti, allo stato delle indagini, riferibili ad un cittadino straniero di 33 anni senza fissa dimora, con numerosi precedenti per reati della stessa natura. Plurime le analogie tra gli episodi contestati sia per quanto concerne l’individuazione delle vittime, sempre donne, sia per quanto afferente alle modalità operative laddove l’uomo, individuata la persona da derubare, era solito seguirla per un breve tratto per poi sorprenderla alle spalle, al fine di ridurre al minimo le capacità di reazione ed evitare di essere riconosciuto.

In un episodio in particolare il soggetto, nell’atto di strappare una catenina d’oro alla donna, la faceva precipitare rovinosamente al suolo, causandole delle lesioni. In un’altra occasione, dove pure il soggetto era riuscito a strappare una collana alla donna, l’azione è stata interrotta dal coraggioso intervento di un passante che ha costretto alla fuga l’indagato. Anche in un terzo episodio, dove invece obiettivo del furto con strappo era una borsetta, è stata la stessa resistenza della vittima a far optare per la fuga il soggetto.

La ricostruzione investigativa ha portato all’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, misura eseguita a Genova dove nel frattempo il soggetto si era trasferito, con la probabile finalità di far perdere le proprie tracce.