Nella serata del 16 agosto u.s., a seguito di una caduta di calcinacci, dal palazzo civ. 127/129 di Via Mazzini, venivano allertati i Vigili del Fuoco che immediatamente arrivati disponevano la messa in sicurezza e la chiusura del tratto di Via Mazzini interessato.

A seguito di ciò, per motivi di sicurezza viabile, è stata immediatamente interdetta la circolazione veicolare e pedonale, da personale dell’Amministrazione comunale nel tratto in Via Mazzini, tra Via dei Mille e Viale Rimembranza.

Contemporaneamente è stato contattato l’amministratore dello stabile per l’intervento di messa in sicurezza, il quale sta predisponendo le opere necessari.

La viabilità ordinaria sarà ripristinata non appena la sicurezza sarà garantita.

Sempre la stessa sera, 16 agosto, durante un temporale, in Via Verdi civ. 87, un fulmine, sembra, ha abbattuto e fatto collassare un grande pino secolare, in parte riverso sulla Via Verdi. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il grande tronco.

La viabilità ha subito una lieve modifica con un restringimento della carreggiata.

Il proprietario dell’albero sta provvedendo a ripristinare integralmente le condizioni viabili in sicurezza.