Durante il periodo della tradizionale fiera della “Madonna della Neve”, Santa Patrona della città di Novi Ligure, da sabato 2 agosto con l’allestimento dell’area di fiera con le bancherelle e la “Notte Bianca” con il concerto della banda musicale di Novi Ligure in Piazza Carenzi e lo spettacolo musicale in Piazza Dellepiane, fino a lunedì 4 agosto con lo spettacolo pirotecnico, la Polizia Municipale, come per le trascorse edizioni, ha garantito il corretto svolgimento della medesima.

Un sentito ringraziamento va alle associazioni di Volontariato: Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Polizia Di Stato che hanno dato un prezioso aiuto alla sicurezza delle manifestazioni.

Lo spettacolo pirotecnico si è tenuto alle 22.00 del 4 agosto in località stadio comunale “Costante Girardengo” dove si sono ritrovati migliaia di spettatori.

L’Ufficio Viabilità, in collaborazione con il personale dell’Uff. Tecnico, ha provveduto con il dovuto anticipo alla stesura dei provvedimenti amministrativi e alla collocazione della necessaria segnaletica

La sera del 4 agosto tutta la zona è stata isolata dal traffico veicolare mediante la chiusura della circolazione stradale con la presenza nei vari punti sensibili di Polizia Municipale, e dei volontari nonché con ostacoli fisici come richiesto con ordinanza dalla Questura di Alessandria.

Ai fini del corretto svolgimento della consueta manifestazione commerciale con la presenza di 120 banchi tra C.so R. Marenco e Viale A. Saffi, la Polizia Municipale, durante tutti i giorni di fiera, ha espletato i controlli necessari per garantire il rispetto delle attuali norme legislative in materia.

L’effetto dei costanti controlli delle scorse edizioni continua a ridurre fortemente la presenza di venditori abusivi.

Dai controlli delle norme legislative in materia commerciale sono emerse alcune violazioni e per altre sono ancora in corso indagini e accertamenti presso gli uffici competenti.

Martedì 5 la Polizia Municipale coadiuvata dai volontari, come per le trascorse edizioni, ha garantito la propria presenza accanto al Gonfalone della città per la funzione religiosa e la viabilità per la processione in onore della “Madonna Lagrimosa” che si è snodata a partire dalla insigne Chiesa della Collegiata per le vie del centro storico.