La Delegazione FAI Novi Ligure sostiene e supporta per gli aspetti culturali il Comune di Carrosio che, nell’ambito del progetto PNRR “Carrosio – Torrente di Natura e Cultura”, organizza una camminata serale verso l’Osservatorio astronomico di Carrosio, creato dal novese Claudio Ferretti, in programma per domenica 10 agosto 2025 dalle ore 18:00 alle 23:30.

Il percorso, con partenza dall’ex asilo di fronte alla Chiesa parrocchiale del paese e lungo circa 2 km, ha una difficoltà medio/facile e presenta modeste salite sia su terreno asfaltato che sterrato; al ritorno la discesa dall’Osservatorio si svolgerà in notturna.

Lungo la camminata sono previsti dei momenti davvero speciali: si potrà contemplare il panorama e il cielo con occhi diversi, accompagnati dalla lettura di leggende e miti antichi sulle costellazioni (a cura della Libreria La Bottega del Sanconiglio di Novi Ligure) e dalle canzoni e melodie del giovane e promettente cantautore romano Tommaso Gizzi (recentemente selezionato per la fase finale del Premio Mia Martini).

Dopo l’apericena sarà possibile visitare l’Osservatorio a piccoli gruppi, osservando il cielo notturno direttamente dal telescopio messo a disposizione da Claudio Ferretti.

La partecipazione all’evento prevede il versamento in loco di un contributo a partire da 15 Euro per gli iscritti FAI e 18 Euro per i non iscritti, destinato a sostenere i progetti e le attività istituzionali della Fondazione e comprendente l’apericena preparato dalla Pro Loco di Carrosio. Il contributo non è dovuto per i bambini fino ai 10 anni.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito FAI Prenotazioni (https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/stellarmente-passi-notturni-tra-corpi-celesti-musica-e-parole-36660/) entro le ore 23:59 di mercoledì 6 agosto, ricordandosi di portare con sé la liberatoria (scaricabile dal portale durante la prenotazione), da consegnare compilata e firmata prima della partenza.

La Delegazione FAI Novi Ligure ringrazia il Comune e la Pro Loco di Carrosio, Claudio Ferretti, la Libreria La Bottega del Sanconiglio, Tommaso Gizzi, Brico RE.RO.

Per informazioni ulteriori sull’evento è possibile consultare il sito del FAI (https://fondoambiente.it/eventi/stellarmente-passi-notturni-tra-corpi-celesti-musica-e-parole) oppure visitare la pagina FB Delegazione FAI Novi Ligure o l’account IG delegazionefainoviligure.

DELEGAZIONE FAI Novi Ligure