Per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, il Comune di Diano Marina ha disposto la chiusura al pubblico di entrambi i moli dell’area portuale e del Molo delle Tartarughe, dalla radice sino alla cima e in tutti i loro accessi, nella serata di sabato 16 agosto.

L’ordinanza, firmata dal Sindaco, prevede che l’accesso a queste aree sarà vietato dalle ore 18:00 fino alle 24:00 o comunque fino al termine delle operazioni di bonifica successive allo spettacolo pirotecnico in programma.

Il Comune ricorda che la violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale.

L’appuntamento con i fuochi d’artificio è fissato per le ore 22:30, quando nello specchio acqueo dianese si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto, uno degli eventi più attesi dell’estate.