L’episodio si è verificato oggi pomeriggio, domenica 17 agosto in una casa a Monleale lungo la provinciale che porta a San Sebastiano Curone. Un uomo aveva visto che all’esterno della propria abitazione c’era un nido di calabroni e ha pensato bene di debellare il potenziale pericolo dando fuoco al nido. La situazione, però è andata subito fuori controllo e così sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno spento le fiamme. Per fortuna i danni sono statai limitati ma avrebbe potutop accadere ben di peggio.

I pompieri, nel corso della giornata, sono anche intervenuti in un’abitazione sulla ex statale 10 per allontanare un rettile che si era avvicinato alla casa.