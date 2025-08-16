I Tortonesi sono in vacanza, ma i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono sempre presenti e al lavoro e nella giornata di oggi, sabato 16 agosto hanno effettuato ben 7 diversi interventi.

Il più grave a Sale quando un uomo è caduto fra le mura domestiche e non riusciva a rialzarsi. I pompieri sono entrati nell’abitazione e lo hanno consegnato ai militi del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Fra gli altri interventi da segnalare un ascensore bloccato a Brignano Frascata e un albero pericolante a Tortona, oltre ad altri di minore entità