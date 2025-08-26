Buonasera,

ho  letto  il  Vs.  articolo  dei  giorni  scorsi   riguardante   la  raccolta  rifiuti  in  Tortona .

Sono  completamente  d’  accordo   e  nel  contempo , Vi   segnalo   che   anche   in  tutta   Via  Postumia  la  situazione  dei  rifiuti  abbandonati  sul  ciglio  della  strada  è  disastrosa  in  tutti  i  sensi  di  marcia .

Ho  già  provveduto  più  volte  a  segnalare  lo  stato  delle  cose  a  chi  di  dovere .

Vi  segnalo  inoltre  che  la  stessa  Via  viene  spesso  percorsa   da  automezzi  ad  altissima  velocità  mettendo  a  rischio  soprattutto  l’  incolumità  delle  persone  che  si  recano  al  parco  dello  Scrivia  ;  anche  in  questo  caso  ho  provveduto  a  segnalare  a  chi  di  dovere.

Speranzoso,  porgo  cordiali  saluti.

U.T.