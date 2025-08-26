Buonasera,
ho letto il Vs. articolo dei giorni scorsi riguardante la raccolta rifiuti in Tortona .
Sono completamente d’ accordo e nel contempo , Vi segnalo che anche in tutta Via Postumia la situazione dei rifiuti abbandonati sul ciglio della strada è disastrosa in tutti i sensi di marcia .
Ho già provveduto più volte a segnalare lo stato delle cose a chi di dovere .
Vi segnalo inoltre che la stessa Via viene spesso percorsa da automezzi ad altissima velocità mettendo a rischio soprattutto l’ incolumità delle persone che si recano al parco dello Scrivia ; anche in questo caso ho provveduto a segnalare a chi di dovere.
Speranzoso, porgo cordiali saluti.
U.T.