Buonasera,

ho letto il Vs. articolo dei giorni scorsi riguardante la raccolta rifiuti in Tortona .

Sono completamente d’ accordo e nel contempo , Vi segnalo che anche in tutta Via Postumia la situazione dei rifiuti abbandonati sul ciglio della strada è disastrosa in tutti i sensi di marcia .

Ho già provveduto più volte a segnalare lo stato delle cose a chi di dovere .

Vi segnalo inoltre che la stessa Via viene spesso percorsa da automezzi ad altissima velocità mettendo a rischio soprattutto l’ incolumità delle persone che si recano al parco dello Scrivia ; anche in questo caso ho provveduto a segnalare a chi di dovere.

Speranzoso, porgo cordiali saluti.

U.T.