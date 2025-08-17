Un Ferragosto all’insegna della sicurezza grazie all’attività della Polizia Locale di Diano Marina, che ha intensificato i controlli sul territorio comunale per garantire ordine pubblico e rispetto delle regole.

Nel solo periodo di Ferragosto, al centralino del Comando sono giunte oltre 200 richieste di intervento, tutte evase dagli operatori. Numerosi i controlli legati alla viabilità: elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare nelle zone collinari e nelle frazioni.

La Polizia Locale ha inoltre identificato l’autore di un danneggiamento a una proprietà privata, commesso alla guida della propria vettura.

Sul fronte della sicurezza, sono state identificate oltre 100 persone, mentre l’attività di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti ha portato al sequestro di hashish e marijuana e al deferimento di tre persone alla Prefettura, fermate nella zona dei giardini della biblioteca.

Non sono mancati interventi mirati al decoro e alla vivibilità urbana: alcuni mendicanti che importunavano i passanti nelle vie del centro sono stati allontanati.

«Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno costante e per la professionalità dimostrata anche in queste giornate di festa, quando la presenza e la vicinanza delle istituzioni sono particolarmente importanti» ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. «I controlli hanno garantito maggiore sicurezza a residenti e visitatori, tutelando al tempo stesso il decoro della nostra città. Continueremo su questa strada per rendere il nostro territorio sempre più vivibile e sicuro per tutti».