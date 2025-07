Alessandria – Sono da poco passate le nove di sera, quando la pattuglia di Alessandria Cristo nota un gruppo di persone in un parcheggio isolato. I Carabinieri decidono di appostarsi per verificare cosa stia accadendo e assistono allo scambio di un borsello, che viene occultato sotto un veicolo. Prima che possa allontanarsi, i Carabinieri lo fermano.

Due etti e mezzo di cocaina, in parte suddivisa in trecentocinquanta dosi, oltre ottocento euro in contanti e quattro telefoni cellulari sono il “bottino” recuperato sull’auto controllata, che risulta a noleggio e proveniente dal milanese.

Due giovani, di 20 e 21 anni, vengono arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, droga che avrebbe prodotto un illecito giro di affari da oltre 25.000 euro.