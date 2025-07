Il Coro della Val Curone, realtà ormai consolidata da qualche anno in valle e non solo, inizierà venerdì 25 luglio il suo tour estivo. La prima tappa sarà a San Sebastiano Curone in occasione della rassegna “Cinema in Piazzetta” che la Pro Loco organizza in estate. Il coro, diretto dal Maestro Giorgio Ubaldi e accompagnato dalla chitarra di Beppe Amato e dalle percussioni di Silvano Arecco, si esibirà alle 20,30 presentando un repertorio che spazia dai Beatles, ai Radiohead, sino a Bob Dylan. Seguirà, alle 21.30, la proiezione del film “1941 allarme a Hollywood”. L’ evento, ad offerta libera, si terrà nella suggestiva piazza Solferino.

Lorenza Cavanna