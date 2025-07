L’Amministrazione Comunale sta lavorando per individuare nuove soluzioni che consentano di realizzare una viabilità alternativa nella zona sud della città: una nuova tangenziale che risolverebbero le problematiche presenti e future aumentando la dotazione infrastrutturale cittadina, anche in considerazione dell’aumento del traffico dovuto ai nuovi insediamenti logistico-produttivi che si sono insediati e si insedieranno in città. Come annunciato anche durante la seduta del Consiglio Comunale di martedì 22 luglio, lo scorso giovedì 17, il Sindaco Federico Chiodi ha inviato alla Regione Piemonte, alla Provincia di Alessandria e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una richiesta per avviare la procedura di un accordo di programma per la realizzazione dell’opera che avrebbe uno sviluppo complessivo di 2,3 km e collegherebbe la sp 211 all’altezza della rotonda che incrocia strada Savonesa che conduce all’Interporto, con la strada statale 35 per Genova, scavalcando il torrente Scrivia.

Proseguono secondo programma i lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia sulla ex strada statale 35, circonvallazione di Tortona, nel tratto compreso fra la rotonda “liebig” e l’incrocio con via Toniolo, la cui conclusione è prevista per il prossimo ottobre.

In questa settimane sono giunte numerose segnalazioni del passaggio di mezzi pesanti nel concentrico cittadino, nonostante i divieti di passaggio: in queste ultime settimane la Polizia Locale di Tortona ha elevato, per questo motivo già 112 multe e proseguirà nelle operazioni di controllo per far rispettare il Codice della Strada, che vanno a sommarsi a quelle comminate dalle altre forze dell’ordine.

Sopra la mappa della città con evidenziato il potenziale tragitto della tangenziale sud di Tortona, fra la sp 211 e la ss 35