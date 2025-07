Nella tarda mattinata di oggi 22 luglio, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Imperia ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una diportista a bordo di un piccolo natante (gozzo), alla fonda a breve distanza dalla costa di Arma di Taggia.

L’allarme è stato lanciato per segnalare l’improvviso malore del coniuge visto in evidente difficoltà mentre faceva il bagno poco distante dal proprio natante. La risposta operativa è stata immediata: sono state inviate entrambe le motovedette della Guardia Costiera di Imperia e Sanremo, mentre sotto il coordinamento della Sala Operativa è stato attivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, con a bordo un nucleo sommozzatori che ha prontamente effettuato la perlustrazione in acqua.

La donna, in evidente stato di shock e alla deriva, è stata recuperata in sicurezza e trasferita presso il porto di Arma di Taggia, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Purtroppo, nonostante il tempestivo dispiegamento di risorse e le operazioni di ricerca e soccorso, l’uomo è stato successivamente rinvenuto privo di vita sulla spiaggia antistante lo stabilimento “Vittoria Beach” di Arma di Taggia. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha tentato manovre rianimatorie, purtroppo senza esito.

La competente Autorità Giudiziaria ha disposto l’intervento del medico legale per gli accertamenti del caso.

Si ricorda che in caso di emergenze in mare la Guardia Costiera può essere contattata tramite il numero blu 1530, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, numero che permette, a chiunque sia in una situazione di pericolo o di difficoltà in mare di ricevere soccorso in mare.