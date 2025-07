Un incidente stradale fra due auto, una Fiat Panda e una Citroen, avvenuto nella giornata di ieri, martedì 15 luglio fra Tortona e Villalvernia, con protagoniste due donne di mezza età ha richiesto l’intervento delle ambulanze del 118 e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono intervenuti sul posto per estrarre dall’abitacolo dell’auto una delel due donne che era rimasta incastrata e non poteva più uscire.

Per fortuna le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto sembrava a prima vista: la donna non è in pericolo di vita ed è stata trasportata all’ospedale di Tortona con ferite lievi. Stessa prognosi per l’altra donna donna, anche lei in ospedale ma per ferite guaribili in breve tempo.