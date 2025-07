La notte del 20 luglio u.s. personale della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo traeva in arresto 2 cittadini algerini responsabili in concorso tra loro del furto di una borsa.

Una donna telefonava sulla linea di emergenza 112NUE segnalando di aver subito qualche istante prima il furto della propria borsa, che aveva lasciato temporaneamente incustodita nel cestino della sua bicicletta, mentre si trovava all’interno di un locale del centro di Sanremo.

Immediatamente l’operatore della Sala Operativa visionava le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale accertando che la borsa era stata sottratta da 2 individui, usciti poco prima dallo stesso locale, che si erano allontanati velocemente verso il centro storico di Sanremo.

L’operatore della Sala Operativa comunicava in tempo reale gli spostamenti dei due soggetti che nel frattempo durante la fuga si dividevano il contenuto della borsa e la occultavano dietro una fioriera di un vicolo.

Grazie alle indicazioni ricevute gli agenti della Squadra Volante riuscivano celermente ad individuare e a bloccare i due individui che venivano trovati in possesso degli effetti personali della donna; gli operatori riuscivano anche a recuperare la borsa della vittima e tutto veniva così riconsegnato all’avente diritto.

Sottoposti agli opportuni controlli, uno dei due soggetti veniva trovato in possesso di un coltello, mentre il complice occultava sulla sua persona alcuni grammi di sostanza stupefacente; sia l’arma bianca che la droga venivano sottoposti a sequestro.

Dopo gli atti di rito, veniva informato dell’avvenuto arresto il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Imperia, il quale disponeva di trattenere i due stranieri all’interno delle camere di sicurezza del Commissariato in attesa del giudizio per direttissima fissato per lunedì 21 luglio.