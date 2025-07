«Oggi in IV Commissione Sanità del Consiglio regionale ho potuto fare chiarezza sulla riduzione delle prestazioni previste nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona, grazie alla presenza del Direttore generale dell’assessorato alla Sanità e del direttore di quel Presidio. Abbiamo preso atto del giudizio sulla delibera 1/600 del 2014, ritenuta necessaria e garante della messa in sicurezza dell’ospedale di Tortona, una delibera comprensibilmente criticata ma sino ad oggi mai modificata. Sul merito della riduzione delle prestazioni, l’AslAL ha deciso di modificare, dopo 40 giorni dalla stipula, il contratto di gestione della struttura complessa di recupero e rieducazione funzionale della piattaforma ambulatoriale e del Pronto Soccorso, una modifica che ha inserito un secondo box per 5 giorni feriali alla settimana e per 12 ore. Trascorsi 15 mesi, ovvero dal 1° giugno scorso, il box è stato eliminato con un risparmio atteso di circa 430.000 euro all’anno. Dico con chiarezza che non mi hanno convinto del tutto le ragioni che hanno determinato l’apertura del secondo box in un PS con meno di 20.000 accessi/anno, tantomeno quelle che ne hanno determinato la chiusura dopo poco tempo. Sul risparmio economico, che si genererà con la riduzione del servizio, chiedo con forza il vincolo di destinazione su Tortona e il tortonese. Quei 430.000 euro vengano impegnati in nuovi servizi su quel territorio».

Domenico RAVETTI Vicepresidente Consiglio regionale del Piemonte