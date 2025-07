Dall’inizio di giugno è online il nuovo sito istituzionale del Comune di Novi Ligure, completamente rinnovato per offrire una navigazione più semplice e intuitiva.

Il portale, finanziato con fondi PNRR, rientra tra gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP) e mira a diventare un punto unico di accesso per tutti i servizi digitali. Il nuovo sito, infatti, è stato progettato per integrarsi con le principali piattaforme nazionali come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per l’accesso sicuro, e pagoPA per i pagamenti tracciabili. È inoltre predisposto per la futura integrazione con l’App IO, per comunicazioni e servizi da smartphone, e con l’Anagrafe Nazionale (ANPR) per la gestione dei dati anagrafici.

Il portale è organizzato in modo razionale e ordinato, conforme alle linee guida dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e del Design System di Designers Italia, che mirano a garantire trasparenza, accessibilità e usabilità, assicurando un’esperienza utente coerente e riconoscibile per tutte le amministrazioni pubbliche. Attraverso il menù principale è possibile accedere a un’ampia gamma di contenuti, inclusi quelli relativi alla struttura del Comune, agli organi politici e amministrativi, ai contatti, alle competenze dei vari uffici e ai servizi offerti. La home page, invece, mette in risalto notizie, eventi e argomenti di maggiore interesse per i cittadini.

In questi mesi è stato avviato il trasferimento e la riorganizzazione dei contenuti dal vecchio sito alla nuova piattaforma. A causa delle diverse strutture, è in corso un’attività di revisione e ottimizzazione. È possibile che in questa fase transitoria alcune informazioni non siano ancora disponibili o complete. Per garantire la continuità del servizio, ad esempio, la sezione “Amministrazione Trasparente” è stata momentaneamente divisa in due sezioni distinte (“prima” e “dopo” il passaggio al nuovo sito), in attesa dell’integrazione completa dei dati.

Nelle prossime settimane, il sito si arricchirà di ulteriori contenuti e pagine di approfondimento. L’ufficio informatica, in collaborazione con gli altri uffici comunali, sta lavorando all’integrazione di sistemi come la prenotazione degli appuntamenti, i servizi di pagamento, lo sportello del cittadino, l’archivio degli atti e i siti esterni collegati.

Il Comune di Novi Ligure ringrazia i cittadini per la pazienza e la comprensione durante questa fase di transizione e li invita a seguire i canali ufficiali per rimanere aggiornati sull’evoluzione del progetto. Il feedback, sia da osservatori interni che esterni, è prezioso e aiuta a individuare prontamente le aree su cui intervenire. Per segnalazioni o richieste di assistenza, è possibile utilizzare i canali dedicati presenti sul sito oppure inviare un’email a urp@comune.noviligure.al.it.