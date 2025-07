Martedì 15 luglio 2025, alle ore 17.00, il Museo Etnografico della Gambarina, in Piazza della Gambarina 1, ad Alessandria, ospiterà un incontro di grande rilevanza storica: “Napoleone, Chiesa e Cattedrale 1175-2025: Omaggio agli 850 anni della Diocesi di Alessandria”.

L’evento celebra il ricco passato della Diocesi, fondato nel lontano 1175, con una riflessione su due protagonisti chiave del nostro passato: Napoleone Bonaparte e la Cattedrale di Alessandria.

Il convegno avrà come relatori di prestigio Mauro Remoti, Piercarlo Fabbio ed Efrem Bovo, che guideranno i partecipanti in un affascinante approfondimento su come la figura di Napoleone abbia influenzato la Chiesa e il destino della Cattedrale alessandrina, contribuendo a plasmare la storia locale e nazionale.

L’incontro rappresenta anche una straordinaria opportunità per celebrare un anniversario importante per la comunità religiosa e culturale di Alessandria, il quale rinnova il legame tra il passato e il presente, mantenendo viva la memoria di tradizioni e avvenimenti che hanno segnato il nostro territorio.

Data: Martedì 15 luglio 2025

Orario: 17.00

Luogo: Museo Etnografico della Gambarina, Piazza della Gambarina 1, Alessandria L’ingresso è libero e aperto a tutti.