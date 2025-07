Nel Consiglio comunale di ieri sera il Vicesindaco Daniele Calore ha illustrato la delibera relativa agli equilibri di bilancio che confermano l’ottima salute delle finanze comunali con previsione in entrata di 75 milioni di euro circa, 69 milioni di spese e un fondo cassa di oltre 17 milioni; anche nel 2025 non è stato necessario ricorrere all’anticipazione di cassa. Il Vicesindaco ha poi illustrato le variazioni al bilancio di previsione che in totale ammontano a 1.878.000 euro in più di risorse investite, in buona parte utilizzando l’avanzo di amministrazione: fra le voci principali quelle relative agli interventi sull’ambiente con 70.000 euro per realizzare il censimento arboreo delle essenze presenti sul territorio comunale, complessivi 72 mila euro per due progetti di sistemazione delle rogge, 23 mila euro per il progetto “Derthona in bici” di riqualificazione dei percorsi ciclabili. Per la sicurezza vengono investiti altri 150 mila euro per il potenziamento della videosorveglianza e 25 mila euro per corsi di aggiornamento degli operatori di Polizia Locale e acquisto di “taser” da dare in dotazione; altri 300 mila euro vanno a rafforzare il piano di manutenzione delle strade, 100 mila invece per l’illuminazione pubblica. Per la manutenzione degli immobili comunali vengono destinati 43 mila euro a lavori sul fabbricato delle ex carceri napoleoniche (propedeutici al più corposo intervento di riqualificazione già previsto e finanziato dalla Regione con fondi FESR); 30 mila euro per la sistemazione del canile municipale e 10 mila per il gattile in frazione Passalacqua; 70 mila euro vengono destinati per la sistemazione e la riapertura del secondo piano del parcheggio Passalacqua, inserito in un più ampio progetto che coinvolgerà la promozione del commercio cittadino e la mobilità pubblica; 15 mila euro per la sistemazione dell’archivio storico e altrettanti per un progetto di catalogazione del patrimonio artistico e culturale del Comune. Con una spesa presunta di 120 mila euro il Comune acquisterà un pullmino scuolabus (attualmente il servizio viene effettuato con mezzi noleggiati). Altri 20 mila euro vengono investiti la digitalizzazione dell’archivio dei servizi urbanistica ed edilizia (allo scopo di rendere più facilmente accessibili i documenti e sgravare gli uffici del lavoro di ricerca che rallenta la lavorazione delle pratiche), mentre 20 mila euro sono destinati a un progetto per semplificare l’accesso ai servizi anagrafici con l’impiego di programmi di intelligenza artificiale; 55 mila euro saranno impiegati per la realizzazione del nuovo sito web palazzoguidobono.com.

La delibera sulle variazioni di bilancio è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, dei Consiglieri Balossino e Galanzino, contrari i Consiglieri PD.