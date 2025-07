Ancora una volta le pattuglie della Polizia di Stato di Alessandria, impegnate nella quotidiana opera di vigilanza e controllo della nostra rete autostradale, in servizi mirati in prossimità degli svincoli e delle barriere per il pedaggio, hanno individuato e sottoposto a controllo un automobilista sotto l’effetto e in possesso di marijuana.

In particolare, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Alessandria Ovest, la notte dello scorso 27 giugno, ha sottoposto a controllo un’autovettura ferma in una piazzola di sosta dell’autostrada A/21 Torino – Piacenza, territorio del Comune di Pontecurone (AL).

A bordo del mezzo vi erano due persone che asserivano di essersi fermate a causa dell’eccessiva stanchezza.

L’atteggiamento del conducente, infastidito e frettoloso di riprendere il viaggio, insospettiva gli operatori, i quali approfondivano il controllo sia delle persone che del mezzo.

Le supposizioni degli agenti sono state confermate quando il conducente, spontaneamente, ha consegnato un sacchetto di plastica con all’interno delle infiorescenze di colore verde scuro, verosimilmente sostanza stupefacente tipo marijuana.

Entrambi i soggetti sono stati quindi compiutamente identificati e fotosegnalati presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della locale Questura, ove è stato effettuato anche un test della sostanza rinvenuta, che è risultata essere 48,35 gr. di marijuana.

Il conducente, pertanto, è stato altresì sottoposto agli accertamenti tossicologici presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alessandria, finalizzati a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che dava esito positivo ai cannabinoidi.

Lo stesso è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino a sentenza definitiva.