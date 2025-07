La Polizia di Stato di Alessandria prosegue i controlli degli esercizi pubblici operanti nei settori commerciali che trattano i veicoli, dal commercio alle riparazioni di tutte le tipologie di mezzi.

Questa volta a finire nella rete dei controlli degli uomini della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme sono state due officine del Casalese che, anche grazie alla posizione defilata rispetto alle trafficate direttrici della zona, sono risultate abusive in quanto prive di qualsiasi autorizzazione.

I locali adibiti ad officina, infatti, non avevano i requisiti normativamente previsti, in particolare i dati catastali dell’immobile adibito non consentivano lo svolgimento di alcuna attività professionale.

Ad entrambi i titolari è stata sequestrata l’attrezzatura utilizzata per lo svolgimento delle operazioni di officina meccanica, oltre ad essere loro imposto, in alternativa alla chiusura degli esercizi, di sanare ottenendo le previste autorizzazioni.

È stato poi appurato come le stesse officine fossero sprovviste dei prescritti sistemi filtranti, con conseguente accertata emissione in atmosfera di fumi inquinanti.

Gli operatori del Distaccamento Polizia Stradale di Acqui Terme, quindi, hanno comminato ai titolari varie sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro ciascuno; nonché hanno provveduto a trasmettere per le relative responsabilità in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi una segnalazione ai competenti uffici ASL e ARPA.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti sia sulla documentazione rinvenuta, sia sui veicoli individuati all’interno dell’officina, il tutto anche al fine di determinare eventuali violazioni a carico dei clienti che si sono “serviti” di attività completamente abusive