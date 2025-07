Casale Monferrato – Una richiesta di intervento alla Centrale Operativa. È sera, la Gazzella arriva rapidamente al civico indicato, lungo una via del centro, e trova due uomini che litigano animatamente. Uno dei due, particolarmente agitato, minaccia il vicino di casa, molto più giovane, quindi si scaglia contro i Carabinieri, insultandoli e minacciandoli, facendo anche riferimento all’uso di armi. La pattuglia lo riporta a più miti consigli e lo invita a rientrare in casa, dove lo sottopone a perquisizione per verificare l’effettiva presenza di armi. Le ricerche consentono di trovare una pistola ad aria compressa, che viene ritirata cautelativamente. Per l’uomo, un 48enne, scattano le manette: dovrà rispondere di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

