La Guardia di Finanza di Imperia, nell’ambito dei controlli di “retro valico” volti alla prevenzione e al contrasto

delle frodi doganali e del traffico internazionale di sostanze stupefacenti ha sequestrato complessivamente quasi

73 Kg di sostanza stupefacente, di cui 18,5 kg di cocaina e oltre 54 di hashish, e ha arrestato due donne di

nazionalità italiana che la trasportavano abilmente occultata all’interno delle numerose intercapedini

dell’autovettura sulla quale viaggiavano.

In particolare, il 10 luglio 2025, i finanzieri della locale Compagnia di Ventimiglia, forti dell’esperienza maturata

nello specifico settore di servizio, hanno fermato e controllato un’autovettura con targa spagnola con a bordo due

donne di nazionalità italiana in entrata sul territorio nazionale dal valico autostradale di Ventimiglia.

Sottoposta all’infallibile fiuto dei cani anti-droga e anti-valuta Hura e Ysidor, venivano rinvenuti quasi 550

panetti di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish occultati con maestria all’interno del portellone del

bagagliaio, nel paraurti, nelle paratie laterali, nelle prese d’aria e persino nel vano motore del veicolo.

Sentita l’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Imperia, che assumeva la direzione delle attività,

la sostanza stupefacente del valore di circa un milione di euro sul mercato e 1.700 euro in contanti venivano

sequestrati e, ferma restando la presunzione d’innocenza, le due donne arrestate per traffico internazionale di

sostanze stupefacenti.

L’attività in rassegna rappresenta testimonianza tangibile del costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza

nei controlli lungo le vie di accesso al territorio nazionale finalizzati ad assicurare una tutela efficace degli

interessi finanziari europei e nazionali e un livello maggiore di protezione alla salute dei cittadini anche

contrastando il narcotraffico

Correlati