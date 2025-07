In merito alla presenza nel sobborgo di Litta Parodi di insetti della famiglia delle cimici, le Oxycarenus lavaterae, il Servizio Politiche per la Salute e Tutela Animali del Comune di Alessandria ha prontamente contattato, già nei giorni scorsi, l’Entomologo della Ditta affidataria dei servizi di disinfestazione che, a seguito anche di un sopralluogo nelle abitazioni interessate, ha sottolineato la non pericolosità di questi insetti e che non vi è alcun pericolo per la salute pubblica.

Questi insetti, innocui e che non pungono l’uomo, tuttavia possono generare fastidio, soprattutto visivo, in quanto, nutrendosi di semi di varie colture (tra cui colza, cotone, lino), migrano in massa e si portano sulle pareti delle abitazioni vicine ai campi coltivati, soprattutto dopo la raccolta delle colture o a causa di eventi atmosferici importanti.

Nella pianificazione degli interventi effettuati dalla Ditta sulle strade pubbliche, e in particolare su quelle adiacenti il campo coltivato responsabile del “problema Oxycarenus lavaterae”, è previsto un intervento di disinfestazione ad azione abbattente per contenere la presenza di questi insetti.