Si è svolto ieri, martedì 22 luglio il Consiglio Comunale a Tortona con diversi punti all’ordine del giorno

1) Nelle comunicazioni iniziali il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha informato il Consiglio del prelievo dal fondo di riserva deciso il mese scorso dalla Giunta per 5.185 euro necessari per un intervento di manutenzione all’impianto per il riscaldamento dell’acqua presso la piscina comunale in viale Dellepiane.

2) Approvati i verbali delle sedute precedenti.

3) L’Assessore Fabio Morreale ha illustrato la delibera che riguardava una variante semplificata al Piano Regolatore ai sensi della legge regionale 56: la pratica riguarda la possibilità da parte del privato di demolire un edificio in zona agricola (nella fattispecie in frazione Passalacqua) utilizzando il 40% della superficie edificatoria per l’ampliamento di un’altro edificio in zona residenziale (in questo caso in strada Costa Longarino). La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, dei Consiglieri Balossino e Galanzino, astenuti i Consiglieri del Partito Democratico.

4) Il Sindaco Chiodi ha illustrato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione che prende atto delle modifiche ai dati finanziari (necessari per approvare la variazione di bilancio al punto successivo), del piano treinnale delle opere pubbliche (con maggiori investimenti per 450 mila euro: 100 mila per la manutenzione strade che passa da 300 mila a 400 mila euro complessivi; altri 150 mila per il potenziamento della videosorveglianza), il piano del fabbisogno del personale (dove è stata aggiunta l’assunzione di un funzionario in più nel 2025; in totale si prevede ora per l’anno in corso,l’assunzione di 4 istruttori (ex categoria C), 2 funzionari ed EQ (ex categoria D), 1 dirigente che andrà a guidare proprio il settore Territorio e Ambiente e per il quale è già stata avviata la procedura di selezione). L’aggiornamento del DUP è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e del Consigliere Galanzino, astenuto il Consigliere Balossino, Contrari i Consiglieri PD.

5) Il Vicesindaco Daniele Calore ha illustrato la delibera relativa agli equilibri di bilancio che confermano l’ottima salute delle finanze comunali con previsione in entrata di 75 milioni di euro circa, 69 milioni di spese e un fondo cassa di oltre 17 milioni;

La delibera sulle variazioni di bilancio è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, dei Consiglieri Balossino e Galanzino, contrari i Consiglieri PD.

6) L’Assessore Luigi Bonetti ha illustrato la delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio di 250 mila euro, ricostruendo una vicenda che va molto indietro negli anni: nel 2012 il Comune aveva ricevuto un finanziamento statale di quell’importo per lavori di manutenzione presso la scuola dell’infanzia Sarina in viale De Gasperi, successivamente però erano emerse gravi problemi strutturali dell’edificio che avevano costretto il Comune a procedere all’abbattimento di buona parte dell’edificio, ristrutturando nel frattempo la parte rimasta in piedi ampliata utilizzando il finanziamento statale. Il cambio di destinazione della somma da “manutenzione” a “costruzione” del nuovo edificio (che attualmente ospita alcune classi della media Valenziano) era stata però contestata dal Ministero che ha chiesto il rimborso del finanziamento. Il Comune di Tortona ha impugnato la richiesta ma il Tribunale Amministrativo ha dato ragione al Ministero, condannando il Comune alla restituzione della somma. La delibera di riconoscimento del debito è stata approvata all’unanimità.

7 e 8) Le altre due delibere relative ad altrettanti debiti fuori bilancio di 3.000 euro ciascuno sono state illustrate dall’Assessore all’Ambiente Morreale: anche in questo caso si tratta di due sentenze del TAR che hanno visto il Comune soccombente per il ricorso presentato a due ordinanze del Sindaco emesse a inizio anno che riguardavano il divieto di “spandimento di gessi e carbonati di defecazione nei campi del territorio comunale” nell’ambito delle lavorazioni agricole. Entrambe le delibere sono state approvate con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione.