Domenica dedicata a soccorrere i bambini quella di oggi, 13 luglio, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Il primo episodio durante la giornata quando i pompieri sono intervenuti in piazzetta de Amicis, dietro la cattedrale: una mamma si era recata momentaneamente fuori dall’abita per gettare la spazzatura, quando suo figlio di tre anni ha pensato bene di chiudere la porta lasciata socchiusa dalla madre per rimanere da solo tra le mura domestiche lasciando fuori la mamma che non poteva più rientrare.

La donna in preda all’agitazione ed avendo lasciato il telefono cellulare tra le mura domestiche, ha chiesto aiuto ad un vicino di casa che ha chiamato i pompieri. Quando questi ultimi sono arrivati ed hanno aperto la porta d’ingresso facendo riabbracciare madre e figlio hanno trovato all’interno dell’abitazione il bimbo che per nulla spaventato stava giocando col telefono cellulare della mamma.

Il secondo intervento in serata quando i pompieri di Tortona sono intervenuti in città per rimuove un nido di calabroni che si trovava proprio nella cameretta di un bambino.