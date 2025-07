In questi sei decenni l’Ais non ha mai perso di vista i suoi obiettivi: promuovere la conoscenza del patrimonio enogastronomico italiano, diffondere la cultura del vino in tutte le sue espressioni e contribuire in maniera concreta e determinante alla valorizzazione del panorama vitivinicolo italiano e alla formazione di migliaia di professionisti del settore, in particolare la figura del sommelier, inteso sia come specifica figura professionale sia, oggi più che mai, come ambasciatore e “comunicatore” del vino.

Un anniversario importante, che la delegazione del Piemonte celebrerà con un calendario di eventi e appuntamenti speciali che animeranno l’intero anno (un anno perfetto in cui scegliere di iniziare il percorso da sommelier, disponibile anche in inglese) e che avranno il loro clou in un momento di approfondimento, di degustazione e di festa, con un convegno sulle tematiche salienti e più attuali del mondo del vino e molte sorprese enologiche. L’appuntamento è nella sede torinese dell’AIS Piemonte dal 28 novembre al 1° dicembre, con un programma (presto disponibile) che unirà approfondimenti culturali, banchi d’assaggio, momenti conviviali e degustazioni. Un viaggio lungo 60 anni tra i sapori dei piatti e dei vini che hanno fatto grande la storia del territorio a cui parteciperanno studiosi, esperti e personaggi iconici della cultura del vino e del cibo.



«Celebrare i 60 anni dell’Associazione Italiana Sommelier significa onorare una storia fatta di passione, competenza e dedizione alla cultura del vino», spiega Mauro Carosso, Presidente AIS Piemonte. «È un traguardo importante, ma soprattutto un punto di partenza per continuare a valorizzare il ruolo del sommelier come figura chiave nella promozione del patrimonio enologico italiano. Per noi di AIS Piemonte è anche l’occasione per rinnovare il nostro impegno sul territorio, costruendo ponti tra tradizione e innovazione, formazione e divulgazione».

Ma se i festeggiamenti per i 60 anni di Ais sono già iniziati, ecco allora che Ais Piemonte presenta il suo calendario di eventi estivi, frutto del lavoro congiunto di tutte le delegazioni della regione che hanno contribuito con impegno e dedizione alla crescita dell’AIS, onorando il passato e guardando con entusiasmo al futuro.



Il Calendario estivo di Ais Piemonte

11 luglio (AIS CUNEO) – Un’estate di calici e sapori

Venerdì 11 luglio, con la delegazione di Cuneo, appuntamento alle 19 all’azienda Malvirà per cominciare con una visita alla cantina. Dalle 20, ci attende Villa Tiboldi, una location che promette di rendere la serata ancora più magica, con vista panoramica sui vigneti e un’eleganza senza tempo. Un’occasione per assaporare la selezione di vini e i piatti proposti ma anche un prezioso momento di incontro, condivisione e convivialità sotto il cielo stellato del Roero.

11 luglio (AIS CASALE) – Sauvignon Blanc nel mondo

Venerdì 11 luglio alle 21 con la delegazione di Casale Monferrato si parla di Sauvignon blanc con una degustazione alla cieca. Il famoso blanc-fumé è da sempre un vitigno che divide: estroso, esuberante nei profumi, a tratti persino ingombrante, sa, come tutti i grandi vitigni, annullarsi e fondersi nelle migliori vigne del pianeta, incarnandone ogni volta il Genius Loci. Dalla Loira alla Nuova Zelanda, da Bordeaux all’Italia, passando per il Sud Africa e le alture del Golan, il Sauvignon blanc ci accompagnerà in un viaggio dalle vibranti emozioni di freschezza. In assaggio 8 espressioni provenienti da diverse aree vitate per conoscerlo al meglio.



15 luglio (AIS VERBANIA) – Sapori d’estate: un viaggio tra i profumi della Spagna

Martedì 15 luglio dalle 19.30, per chiudere una stagione ricca di incontri, la delegazione di Verbania propone una serata a tema, all’insegna della convivialità, in un contesto unico: il parco del Grand Hotel Majestic – direttamente affacciato sulla riva del Lago Maggiore. Un insieme di esperienze culinarie e vini d’autore dal cuore della tradizione iberica.

22 luglio (AIS ASTI) – Il “terzo tempo” di AIS Asti

Martedì 22 luglio alle 20, la delegazione di Asti celebra la fine della stagione con il suo personale “terzo tempo”: la meritata pausa, prima di tornare ovviamente a settembre con tante nuove attività.

Appuntamento al Terzo Tempo di Acqui Terme (AL). Una serata per celebrare le fatiche e le molte gioie dell’anno con un menu dedicato ( a buffet) e una selezione di vivi in abbinamento a cura della delegazione, relax e la frescura delle colline.



28 luglio (AIS CASALE) – Festa d’estate di AIS Casale Monferrato

Lunedì 28 luglio alle 20, la delegazione di Casale Monferrato festeggia la fine della stagione di attività con una serata all’insegna della convivialità, per concludere la stagione, presso la Terrazza di Babette: il locale che ospita i corsi e le serate a tema della delegazione, apre la sua terrazza panoramica per un evento aperto a soci ed amici. Il menu prevede buffet di antipasti, ravioli di magro, dolce e caffè, accompagnati da una proposta di oltre 20 referenze selezionate dalla delegazione in libero assaggio