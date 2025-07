Ci sono luoghi che raccontano storie senza bisogno di parole. Tutto nasce da un atto di carità. Quando nel 2001 la signora Antonietta Marini decise di lasciare in eredità il suo immobile alla San Vincenzo Onlus. La sua volontà era chiara: che quella casa diventasse rifugio e speranza per donne sole e in difficoltà. Da oltre vent’anni, grazie alla costante dedizione dei volontari della Società di San Vincenzo De Paoli di Ovada, le sue porte si aprono a chi ha bisogno di un rifugio, di un aiuto, di una possibilità di ripartenza. Un posto semplice, dove oggi donne sole, anziani, disabili e famiglie in difficoltà trovano più di un tetto: trovano una comunità che li accoglie, li ascolta e li sostiene.

Grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, un altro importante passo è stato compiuto: la riqualificazione di uno degli appartamenti della Casa, con la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento a termoconvettori a gas con uno nuovo, più sicuro ed efficiente a pompa di calore. È il progetto O.VA.D.A (Obbiettivo Valore Dell’Accoglienza): un gesto concreto che va oltre una semplice manutenzione rende possibile l’accoglienza di una famiglia e offre sicurezza, calore e dignità a chi si trova ad affrontare un momento difficile. Tutto questo è realizzato con attenzione particolare all’efficientamento energetico e, di riflesso, alla transizione ecologica.

La “Casa della Solidarietà” è un edificio composto da 11 alloggi – di cui almeno 8 concessi in comodato gratuito per obbligo testamentario – che hanno ospitato nel tempo 35 nuclei familiari o persone sole garantendo un luogo quotidiano di convivenza e solidarietà. Donne sole, migranti, anziani, persone con disabilità, famiglie provate dalla vita — tutte accomunate dalla mancanza di una casa — vivono insieme, si aiutano, si rispettano. Sono la risposta concreta a un bisogno abitativo sempre più urgente, come dimostrato dai dati regionali e provinciali sull’emergenza casa.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra la Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Alessandria – Conferenza di Ovada, il Consorzio Servizi Sociali Ovadese (CSSO) e l’Associazione La San Vincenzo Onlus, volto a promuovere inclusione, integrazione sociale e coabitazione responsabile.

I volontari della Società di San Vincenzo De Paoli di Ovada, instancabili nel loro impegno, non si limitano a gestire la struttura: ogni giorno coltivano relazioni, offrono ascolto, condividono momenti, attivano risorse e promuovono la collaborazione tra gli ospiti. La loro presenza costante è la linfa della casa, che cresce grazie al contributo di tanti cuori generosi.

Il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha confermato quanto la sinergia tra enti del terzo settore e istituzioni sia fondamentale per portare avanti interventi di valore sociale e ha rafforzato quel tessuto umano e solidale che la “Casa della Solidarietà Antonietta Marini” rappresenta per tutta la comunità ovadese.

Il progetto “O.VA.D.A.” è una risposta concreta all’emergenza abitativa, ma anche un segno di speranza che testimonia che esiste un modo di affrontare i problemi sociali: mettendosi insieme, unendo forze e risorse, facendo rete. Oggi un altro passo è stato fatto e la “Casa delle Solidarietà Antonietta Marini” continua a dimostrare che tendere la mano è sempre possibile, che accogliere non è solo offrire un tetto: è offrire dignità, amicizia, futuro. E che nessuno dovrebbe sentirsi solo o abbandonato. La Casa è lì, con le sue porte aperte. E lo sarà sempre, grazie al cuore di chi crede che la solidarietà sia uno dei più bei mezzi di fare comunità.

Questo progetto – dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – rispecchia esattamente le modalità di intervento del nostro Ente a favore delle persone più fragili della nostra società. Inclusione sociale, emergenza abitativa, assistenza alle donne e agli anziani sono, infatti, gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio. In questo caso specifico abbiamo raggiunto anche un altro scopo, quello dell’efficientamento energetico e della tutela ambientale, che rappresenta un aspetto imprescindibile per la salvezza del nostro pianeta. Grazie ai volontari della Società di San Vincenzo De Paoli di Ovada per il loro meritorio impegno e per la dedizione con cui si dedicano a chi ha più bisogno di attenzioni e di cure.