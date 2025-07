Alessandria, 28 luglio 2025 – Si è tenuta questa mattina, nella sala del Consiglio di Palatium Vetus, la firma della convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Diocesi di Alessandria, che sancisce ufficialmente il contributo della Fondazione alle attività previste per il Giubileo degli 850 anni della Diocesi.

Alla presenza del vescovo mons. Guido Gallese, del presidente Luciano Mariano, delle autorità e dei rappresentanti del comitato organizzatore, l’incontro ha rappresentato un momento simbolico di grande valore, che conferma ancora una volta la collaborazione tra i due enti, da sempre impegnati nella promozione culturale, artistica e spirituale del territorio.

Grazie al sostegno della Fondazione, il Giubileo potrà contare su alcune iniziative significative, come la realizzazione di due opere d’arte contemporanea nella chiesa di Santa Maria di Castello, la produzione di un podcast dedicato alla storia della Diocesi e la creazione di un percorso artistico e culturale all’interno della Cattedrale di Alessandria, pensato per valorizzare la bellezza e la centralità del Duomo come luogo di fede, arte e accoglienza. Inoltre, verranno istituite alcune borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e di ricerca su questi 850 anni della Diocesi di Alessandria.

Mons. Guido Gallese ha dichiarato: «Il Giubileo per la nostra Diocesi è un’occasione straordinaria per tornare alle radici. Tornare alle radici ci fa bene perché ci aiuta a riflettere su chi siamo, sulla nostra identità e su come porci in continuità con essa. Quello che stiamo vivendo quest’anno ha un valore inestimabile e sono molto grato per la vicinanza della Fondazione Cral, del suo presidente e di tutti coloro che ci stanno accompagnando in questo tratto di cammino, in questo ricordo gioioso delle cose buone che ci hanno preceduto con l’obiettivo di essere più convinti e determinati nel proseguire sulla via del bene. ».



Il notaio Luciano Mariano, Presidente della Fondazione, ha aggiunto:

«Il significativo contributo per il Giubileo degli 850 anni della Diocesi di Alessandria fa parte di un più ampio programma di iniziative che permette di rafforzare lo stretto legame esistente tra la Diocesi e la Fondazione e spazia dai progetti oggetto della convenzione odierna all’ampliamento del collegio universitario “Santa Chiara”, al convegno sulle origini della Diocesi e della città, alla prossima mostra in programma a Palatium Vetus. Una collaborazione di grande valore per la crescita sociale e culturale della nostra comunità e del nostro territorio.».

Il Giubileo, iniziato il 10 novembre 2024 con l’apertura della Porta Santa, si concluderà il 9 novembre 2025, con la chiusura solenne della Porta Santa in Cattedrale.