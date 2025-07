In un mondo spesso frenetico e indaffarato, ci sono ancora storie che riscaldano il cuore. Questa volta, protagonisti sono due giovani agenti di polizia che, grazie alla loro sensibilità e senso di responsabilità, hanno dimostrato che il vero spirito di servizio va oltre il dovere.

Tutto è iniziato quando una signora di anni ottantasei, residente in Alessandria, ha chiamato il centralino della polizia segnalando di trovarsi in difficoltà e di avere bisogno di aiuto per fare la spesa. La donna, che vive da sola, si sentiva isolata e preoccupata di non riuscire a procurarsi i beni di prima necessità.

Immediatamente due giovani agenti in servizio presso l’UPGSP di Alessandria hanno risposto alla chiamata con grande empatia e disponibilità. Non si sono limitati a prendere nota della richiesta, ma hanno deciso di intervenire di persona. Dopo aver contattato la signora, si sono recati a casa sua, portando la spesa e alcuni generi di prima necessità.

Una volta tornati a casa, hanno consegnato la spesa e si sono presi qualche minuto per chiacchierare con la signora, regalando un momento di calore e compagnia.

Un gesto degno di nota con cui gli operatori hanno dimostrato che, oltre a mantenere l’ordine e la sicurezza, la Polizia di Stato è vicina alle persone, pronta a offrire aiuto in ogni situazione.