Doppio appuntamento per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo questa settimana: giovedì 10 luglio alle 21:30 all’Auditorium Franco Alfano

“Il Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns con la straordinaria partecipazione di Francesco Pannofino e sabato 12 luglio il debutto a Perinaldo della rassegna “Musica nei Borghi” con un nuovo programma dedicato a Domenico Modugno interpretato da Peppe Voltarelli.

Sanremo, 10 luglio 2025

“Sanremo Summer Symphony” e non solo questa settimana per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che sarà impegnata in due concerti diretti dal M° Giancarlo De Lorenzo.

Il primo giovedì 10 luglio all’Auditorium Franco Alfano con ‘Il carnevale degli animali, Grande fantaisie zoologique’ per due pianoforti e orchestra.

Una produzione originale della Fondazione in cui l’opera più celebre del musicista francese Camille Saint-Saëns incontrerà le rime della scrittrice Chiara Carminati che saranno lette e interpretate dalla straordinaria voce di Francesco Pannofino.

Un programma d’eccezione adatto a grandi e piccoli e un’occasione imperdibile per conoscere più a fondo il grande doppiatore, regista e attore originario di Pieve di Teco, che ha trascorso l’infanzia e parte della sua adolescenza a Imperia.

Sul palco insieme all’orchestra per questo concerto-spettacolo due eccezionali pianisti che suonano regolarmente in duo dal 2024: Gala Christiakova e Diego Benocci.

Il programma completo a questo link:

Il secondo concerto della settimana – il 12 luglio a Perinaldo – coincide con il debutto della quarta edizione di “Musica nei Borghi”, la rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo con l’obiettivo di unire la bellezza della musica e la bellezza del territorio. Concerti serali che si svolgono in affascinanti luoghi e borghi del Ponente ligure dove la musica di un’orchestra sinfonica non è mai arrivata.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della rassegna, racconta: “Ogni anno la rassegna sviluppa un tema musicale. Lo scorso anno – in concomitanza con il trentennale della sua scomparsa – abbiamo realizzato un omaggio a Domenico Modugno insieme all’interprete, cantautore e attore Peppe Voltarelli. Il successo dei concerti e l’ampiezza del repertorio di Modugno ci hanno portati a voler proseguire questo omaggio con una nuova orginale produzione che vedrà dodici brani arrangiati dal M° Valter Sivilotti, 36 elementi sul palco e un indomabile interprete capace di instaurare con il pubblico un immediato feeling”.

“Resta cu ‘mme” è il titolo scelto dalla Fondazione per questa seconda “puntata” dell’omaggio a Modugno pronta a far riscoprire al pubblico il messaggio, il linguaggio, l’attualità dei brani del grande cantautore italiano.

Proseguirà anche la collaborazione con Peppe Voltarelli che ha sviluppato una straordinaria sintonia con l’Orchestra e con il M° De Lorenzo e che ha un legame speciale con l’indimenticabile Modugno: “Tutto è nato venticinque anni fa con il recital “Volevo fare l’artista”, un omaggio alla carriera di Modugno, grande voce del Novecento e uomo che ha raccontato un Sud autentico, pieno di speranza, positivo e senza barriere. Per me è stato un riunificatore della poetica del Sud degli anni Sessanta. Cantava in dialetto pugliese, napoletano, calabrese. L’ho scoperto anno dopo anno, dopo quel primo recital, andando a fondo nella rilettura dei suoi brani. Una ricerca che ha toccato l’aspetto artistico, tecnico, metodologico. Senza copiarlo o imitarlo, nelle mie esibizioni cerco di rendere evidente la sua contemporaneità. La sua voce è viva, attuale, fresca, di qualità e carica di energia”.

Dopo il debutto a Perinaldo il 12 luglio, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo proseguirà il suo viaggio: il 13 luglio porterà “Resta cu ‘mme” nella suggestiva cornice del Sagrato della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Torre Paponi a Pietrabruna e a seguire in altre nove località del Ponente Ligure per chiudere poi – a settembre – in Puglia, nel paese natale di Modugno per un inedito gemellaggio musicale tra Sanremo e Polignano a Mare.