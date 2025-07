Un incendio che si è sviluppato alle 4,30 di questa mattina, giovedì 10 luglio, ha distrutto il grande gazebo esterno del Ristornate “Billis” ai Giardini “Falcone e Borsellino” di Tortona, davanti alla stazione ferroviaria.

Le fiamme, hanno acceso un bagliore della notte procurando un notevole fumo e solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona supportati da quelli del Comando provinciale di Alessandria, non hanno raggiunto le numerose piante presenti ai giardini e il vicino parco giochi frequentato da tanti bambini.

L’opera dei pompieri è stata preziosissima e ha consentito di circoscrivere l’incendio. Il gazebo è andato completamente distrutto ma il ristorante e i giardini sono salvi. Il ristorante in muratura, secondo quanto è stato possibile appurare dai Vigili del fuoco, infatti, sembra non aver subito gravi danni, anche se sarà ovviamente da controllare ed eventualmente risistemare l’impianto elettrico, mentre i giardini pubblici, a quanto pare, non sono stati intaccati dalle fiamme se non marginalmente. L’area oggetto dell’incendio è stata interdetta al pubblico ma il ristorante e i giardini, al momento in cui scriviamo, sono agibili e non è stata emessa – al momento – nessuna ordinanza di inagibilità.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento e al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tortona che stanno visionando anche le immagini del sistema di videosorveglianza.