La Giunta Comunale ha approvato la delibera di indirizzo per la riorganizzazione di Gestioni Municipali S.p.A., la società interamente partecipata dal Comune e incaricata di gestire una parte dei servizi pubblici locali.

Nel Consiglio Comunale monotematico dello scorso 11 febbraio 2025, è emersa la necessità di avviare una riflessione profonda sul futuro della società, alla luce della sua evoluzione in termini di servizi, fatturato e personale impiegato. In seguito, con delibera di Giunta n. 29 del 12 marzo 2025, è stato adottato un atto di indirizzo per valutare soluzioni organizzative e gestionali in linea con le mutate esigenze e con il quadro normativo vigente, in particolare con il D.Lgs. 175/2016 e il D.Lgs. 201/2022.

Una relazione dettagliata a firma del Dott. Marco Rossi, esperto incaricato, ha individuato diversi scenari di sviluppo, tra cui spicca l’ipotesi del mantenimento di un organo amministrativo monocratico con l’assunzione di una figura di coordinamento. Tale proposta è stata pienamente condivisa dal nuovo Amministratore Unico, Dott. Antonino Germanotta, nominato con decreto sindacale n. 6 del 19 maggio 2025, e ufficializzata nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi lo stesso giorno. La delibera approvata dalla Giunta rappresenta un passaggio chiave: viene infatti formalmente adottata l’ipotesi che prevede da parte di GM l’assunzione a tempo determinato (12 mesi prorogabili per ulteriori 12, con adeguata motivazione) della figura di coordinamento necessaria al miglioramento dell’assetto gestionale.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è quello di accompagnare lo sviluppo della società in condizioni di equilibrio economico-finanziario, rafforzando l’efficienza dei servizi erogati e assicurando piena conformità normativa, soprattutto in relazione al regime delle società pubbliche in house.