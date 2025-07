Il Gruppo Cameristico Alchimea apre nell’incantato borgo sul mare la X Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi.

Domenica 27 Luglio 2025 ore 21.30 concerto d’apertura “ALCHIMIA D’ORIENTE” del Gruppo Cameristico Alchimea:

Danilo Putrino, flauto – Stella Aurora Mattea, violino – Fabrice De Donatis, violoncello –

Sara Terzano, arpa – Roberto Mattea, percussioni

con la performance di LIU CUI FANG, Danza Energetica, Taiji, Wushu, Qi Gong

Luogo: Piazza Serafino e Nino Alassio CERVO (IM). In caso di maltempo il concerto sarà ospitato nell’Oratorio di Santa Caterina a Cervo (IM).

X MASTERCLASS DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI VILLA FARALDI (27 Luglio – 3 Agosto 2025)

Docenti: SARA TERZANO | Arpa e Musica da Camera

LIU CUI FANG | Danza Energetica, Taiji, Wushu, Qi Gong

(In allegato: Comunicato Stampa in formato PDF)

__________________________________________________________________________________________________

Con il concerto “Alchimia d’Oriente” si alza il sipario sull’attesa decima edizione della Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi quest’anno dedicata, oltre all’arpa e alla musica da camera, anche alle discipline orientali, in particolare alla Danza del Qi. L’incantevole borgo di Cervo (Imperia), a picco sul mare, ospita Domenica 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Serafino Nino Alassio il Concerto d’apertura che vedrà in scena il Gruppo Cameristico Alchimea e la performance di danza energetica di Liu Cui Fang. In caso di maltempo l’evento è garantito presso l’Oratorio di Santa Caterina sempre a Cervo.

Quest’inedito concerto-spettacolo è improntato sul dialogo poetico tra la musica ed il movimento: la danza del Qi si fonderà con l’originale repertorio del Gruppo Cameristico Alchimea formato da Danilo Putrino al flauto, Stella Aurora Mattea al violino, Fabrice De Donatis al violoncello, Roberto Mattea alle percussioni e Sara Terzano, docente della Masterclass, all’arpa. Brani dalla tradizione cinese alternati a suggestive pagine del repertorio classico di Giacomo Puccini, C.C. Saint-Saëns, P.I. Tchaikovskij con una virata verso il contemporaneo grazie alle composizioni di Nancy Gustavson, Hidemaro Konoe e della stessa arpista Sara Terzano, creeranno l’atmosfera ideale per risvegliare Energia, Armonia e Bellezza in un’esperienza per il pubblico unica e coinvolgente. Con l’occasione sarà presentata anche una nuova opera del pittore Gabriele Poli, artista creatore dei percorsi d’arte della Masterclass sin dalla prima edizione.

A partire da quest’evento, dal 27 luglio al 3 agosto 2025, il Borgo dell’Arte di Villa Faraldi torna, dunque, ad animarsi con la decima edizione della Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, a cura dell’Associazione Culturale Musicale Alchimea. Un’edizione speciale, che celebra il decennale con un’intensa settimana di musica, arte, movimento ed emozioni con concerti, workshop e percorsi d’arte anche a Cervo.

A guidare la Masterclass sarà come sempre l’arpista e docente Sara Terzano, titolare della cattedra di Arpa al Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria, fondatrice del Gruppo Cameristico Alchimea ed affermata concertista. Nella doppia veste di musicista ed architetto, la sua visione artistica unisce musica, paesaggio e luoghi storici, dando vita a percorsi sonori e visivi che coinvolgono e incantano. Ospite internazionale per questa edizione, la Maestra Liu Cui Fang, esperta di meditazione, Qi Gong, Tai Ji Quan e arti marziali per presentare in esclusiva stage a più livelli, offrendo al pubblico un’immersione nelle discipline energetiche cinesi, in dialogo poetico con la musica.

La Masterclass si articolerà tra il Centro culturale Fritz Røed, l’Oratorio di Santa Caterina e la Chiesa di San Lorenzo di Villa Faraldi (IM). Accanto alle lezioni di perfezionamento per arpa moderna a pedali, arpa celtica e musica da camera e agli stage di Liu Cui Fang, saranno proposti workshop di percussioni con Roberto Mattea e percorsi d’arte a cura del pittore Gabriele Poli.

Tutti i concerti e i percorsi d’arte collegati alla Masterclass sono a ingresso libero e gratuito e garantiti anche in caso di maltempo. Informazioni e iscrizioni alla Masterclass anche via WhatsApp al numero +39 347 45 85 836.

A seguire, Giovedì 31 luglio, ore 19 presso la Spiaggia del Villaggio Miracervo sul lungomare di Cervo: “Note di Paesaggio sul Mare” con i Docenti e gli allievi della Masterclass in concerto e stage gratuito aperto al pubblico. Percorsi d’arte, laboratorio creativo per bambini e adulti, workshop gratuito di danza energetica con musica dal vivo.

Sabato 2 agosto, ore 21:30 – Chiesa di San Lorenzo e piazza antistante a Villa Faraldi: “Suoni in Movimento” – Concerto di chiusura con consegna degli attestati, performance di percussioni, danza energetica e musica dal vivo.

Gli eventi correlati alla Masterclass si chiuderanno Domenica 3 agosto, ore 11 presso il Centro Culturale di Villa Faraldi con l’Atelier conclusivo di sintesi aperto agli allievi ed al pubblico esterno.

Per celebrare il connubio “Musica e Arte” un altro ricco appuntamento in occasione dell’inaugurazione della Mostra “Adalberto Campagnoli: un artista poliedrico”: Sabato 9 agosto si partirà alle ore 11 dal Portico dell’affresco di San Giorgio a Cervo con i percorsi musicali e la Promenade alla Casa dell’Artista dove verrà scoperta la targa dedicata ad Adalberto Campagnoli. A seguire alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Cervo: Entr’Acte “Musica e Colori: Magia dei Luoghi” con l’arpista Sara Terzano all’arpa moderna a pedali che si esibirà nell’ambito della presentazione della Mostra dialogando con le opere dell’artista. Per finire, alle ore 18:30 ci si sposterà al Bastione di Mezzodì, Cervo con il “Preludio alla Mostra”: la musica dal vivo del Gruppo Cameristico Alchimea condurrà alla prima visita della mostra dedicata all’artista Adalberto Campagnoli.

Fin dal concerto di apertura, il pubblico sarà coinvolto direttamente in questo ventaglio di stimolanti attività e avrà l’occasione di sperimentare i movimenti energetici e le tecniche di respirazione suggerite da Liu Cui Fang e di toccare con mano le arpe di Sara Terzano per immergersi nell’appassionante alchimia di musica, arte, paesaggio e movimento.

____________________________________________________________________________

CALENDARIO ATTIVITA’ DELLA MASTERCLASS E CONCERTI CORRELATI:

· X MASTERCLASS DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI VILLA FARALDI (27 Luglio – 3 Agosto 2025) Docenti: SARA TERZANO | Arpa e Musica da Camera LIU CUI FANG | Danza Energetica, Taiji, Wushu, Qi Gong Workshop di percussioni a cura di ROBERTO MATTEA Percorsi d’arte a cura di GABRIELE POLI Assistente e traduttore: SILVIO GARAVOGLIA Luoghi delle lezioni: – Centro Culturale Fritz Røed – Atelier – Oratorio di Santa Caterina – Piazza della Chiesa di San Lorenzo (Villa Faraldi).

· Domenica 27 Luglio 2025 ore 21.30 concerto d’apertura dal titolo “ALCHIMIA D’ORIENTE” del Gruppo Cameristico Alchimea:

Danilo Putrino, flauto – Stella Aurora Mattea, violino – Fabrice De Donatis, violoncello –

Sara Terzano, arpa – Roberto Mattea, percussioni

con la performance di LIU CUI FANG, Danza Energetica, Taiji, Wushu, Qi Gong

Luogo: Piazza Serafino e Nino Alassio CERVO (IM). In caso di maltempo il concerto sarà ospitato nell’Oratorio di Santa Caterina a Cervo (IM).

· Giovedì 31 Luglio 2025 ore 19 sul lungo mare di Cervo: “NOTE DI PAESAGGIO SUL MARE” con i docenti e gli allievi della Masterclass – percorsi d’arte a cura di GABRIELE POLI.

Con Laboratorio creativo musicale per bambini e adulti alla scoperta di arpe e percussioni e con workshop gratuito di Danza energetica e arti marziali al tramonto sul mare con musica dal vivo.

Luogo d’incontro: spiaggia del Villaggio Miracervo – Cervo (IM), a seguire percorso d’arte e attività sul mare.

· Sabato 2 Agosto 2025 ore 21.30: “SUONI IN MOVIMENTO” concerto di chiusura della Masterclass con la consegna degli attestati di merito e partecipazione e performance di percussioni a Villa Faraldi;

performance di Danza energetica accompagnata da musica eseguita dal vivo.

Luogo previsto: Chiesa di San Lorenzo e Piazza davanti alla Chiesa, Villa Faraldi (IM)

· Domenica 3 Agosto 2025 ore 11: atelier conclusivo di arpa celtica e Danza Energetica, Taiji, Wushu, Qi Gong con approfondimenti di tecniche di meditazione e concentrazione.

Scambio di esperienze musicali tra gli allievi.

Luogo: Centro Culturale di Villa Faraldi (IM)

· Sabato 9 Agosto 2025: percorsi musicali del Gruppo Cameristico Alchimea e concerto dell’arpista Sara Terzano in occasione dell’inaugurazione della Mostra “Adalberto Campagnoli: un artista poliedrico”.

Luoghi: ore 11 portico dell’affresco “San Giorgio uccide il drago” e promenade alla casa dell’artista con inaugurazione della targa: promenade musicale del Gruppo Cameristico Alchimea e Sara Terzano (arpa celtica)

Ore 17 Sala Consiliare del Comune di Cervo (IM): Entr’Acte “Musica e colori, magia dei luoghi” dell’arpista Sara Terzano (arpa moderna a pedali) – presentazione della Mostra.

Ore 18.30 Bastione di Mezzodì, Cervo (IM) – preludio alla Mostra con Musiche del Gruppo Cameristico Alchimea

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito e sono garantiti anche in caso di maltempo.

I concerti e gli eventi collaterali ad ingresso libero e gratuito della X Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi sono realizzati nell’ambito del PNRR M1C3 “Attrattività dei Borghi Storici” del Ministero della Cultura finanziato dall’Unione Europea – con il Patrocinio del Comune di Villa Faraldi e di Cervo.

__________________________________________________________

CURRICULUM ARTISTI

SARA TERZANO – arpa moderna a pedali e arpa celtica | Musica da Camera

Arpista e compositrice torinese, dopo il Diploma in Arpa al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino nella Classe di Gabriella Bosio (“Premio M. Vico” per il Miglior Diploma), si è perfezionata con il M° Francis Pierre all’Ècole Normale de Musique “Cortot” di Parigi come borsista “De Sono” conseguendo il “Diplome Supérieur d’Execution” e al Corso di Alta Specializzazione dell’Accademia della Filarmonica della Scala (Direttore principale: Riccardo Muti). Dal 1989 si è perfezionata in arpa solista in Italia con Luisa Prandina, Giuliana Albisetti, Fabrice Pierre, Judith Liber, Ieuan Jones, Park Stickney, Elizabeth Fontan-Binoche, Elena Zaniboni e Maria Oliva De Poli e a Madrid sotto la guida dell’arpista russa Tatiana Taouer. E’ stata premiata in numerosi concorsi nazionali ed internazionali vincendo -tra questi- l’edizione 1991 del Concorso Nazionale di Arpa “V. Salvi”.

Svolge intensa attività concertistica anche con l’arpa celtica e l’arpa elettroacustica sia come solista che in diverse formazioni cameristiche, con particolare predilezione verso contesti di rilevanza architettonica, storica e paesaggistica. Fondatrice del Gruppo Cameristico Alchimea, sperimenta nuovi repertori e nuove formazioni con attenzione verso gli orizzonti della scrittura contemporanea, della musica Jazz e Rock, della World Music, del Tango, delle atmosfere celtiche e della Musica da Film dedicandosi anche alla composizione ed all’arrangiamento dei brani. Alchimea è ensemble residente della Rassegna Concertistica “Musica: Magia dei Luoghi”, itinerario musicale e culturale in luoghi di pregio storico e architettonico da lei ideato nel 2008 e tuttora in corso e del Festival Internazionale di Villa Faraldi dalla XXX Edizione.

Collabora in qualità di Prima Arpa con numerose orchestre come l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra e la Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra Sinfonica della Moldavia, la Compagnia d’Opera Italiana e si è esibita come solista anche con la Filharmonia de Cambra de Barcelona, l’Orchestra della Filarmonica della Scala e la Nova Orquestra De Cambra della Reial Academia Catalana de Belles Arts. Laureata in Architettura e perfezionatasi in Museografia presso il Politecnico di Torino, è invitata da prestigiosi enti culturali (Università, Conservatori, Musei, Fondazioni, Archivi, Biblioteche…) a condurre conferenze-concerto e seminari sul tema “Musica, Arte e Architettura” occupandosi dei testi, delle immagini e delle musiche.

Ha pubblicato i cd “Note per un viaggio immaginario” e A Merit – Concerto di flauto e arpa” e ha partecipato come arpista al film di Dario Argento “Nonhosonno”. Ha preso parte a Lugano (Svizzera) al Progetto Martha Argerich della Radio Svizzera Italiana trasmesso su Radio 2 e ha presentato in diretta suonando dal vivo a Radio RAI Suite il Cd “La Loggia delle Fate” che raccoglie sue musiche e arrangiamenti. Realizza e cura Corsi di Perfezionamento di Arpa Solista e musica da camera per l’Atelier della Musica e delle Arti di Alchimea, per il “Laboratorio del Suono” del Sermig di Torino e la “Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi” inserita dal 2022 nel Progetto Cultura Open Hub dell’Unione Europea.

Docente per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (MIUR), attualmente è titolare della Cattedra di Arpa presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria ed è stata docente ai Conservatori di Sassari, di Como e di Monopoli con Staff Training alla Royal Academy of Music e al Trinity College di Londra ed al Conservatoire Royal di Bruxelles. http://www.saraterzano.it

———————————————————————————————————————————————————————

LIU CUI FANG

Maestra di Danza Energetica, Taiji, Wushu, Qi Gong

La Maestra LIU Cuifang inizia sin da bambina la propria formazione in arti energetiche cinesi seguendo l’insegnamento di Maestri locali nella provincia di nascita del Hebei.

Nel 1993 viene ammessa in quella che ancora oggi è la più nota e riconosciuta scuola Shaolin in Cina (provincia Henan), situata presso il villaggio “Ta Gou”, direttamente confinante con il celebre Monastero. Risiede per tre anni consecutivi presso tale scuola, diplomandosi ed ottenendo successivamente anche l’abilitazione di istruttore.

Il suo interesse per la Medicina Tradizionale Cinese la conduce ben presto a cogliere una nuova opportunità, ossia quella di frequentare una scuola infermieristica che le permetterà poi di lavorare con tale ruolo, sino al 2005, presso l’ospedale militare della Croce Rossa di Pechino. In questo periodo accresce ed integra le proprie competenze nella pratica con il lavoro ospedaliero di Qi Gong terapeutico, trattamento delle malformazioni, massaggio Tuina, agopuntura e farmacopea. Sempre durante gli anni di lavoro a Pechino ha modo di ampliare la propria formazione con Maestri delle montagne Wudang e con monaci Qing Cheng, oltre a partecipare a scambi internazionali, in particolare con il Giappone, dove collabora per un periodo di 3 mesi.

In Francia, dove vive attualmente, inizia ad insegnare nel 2008, in particolare presso l’associazione franco-cinese “Les Temps du Corps”, dove tiene regolari corsi, stage et atelier, oltre ad essere la Maestra di riferimento nelle arti energetiche di Wudang, responsabile di tale formazione professionale.

In costante contatto con i propri Maestri in Cina continua a seguirne l’insegnamento nel proprio cammino di approfondimento ed aggiornamento, rendendosi anche disponibile ad accompagnare gruppi di propri allievi in tali luoghi di pratica e di cultura antica. L’incontro con l’arpista Sara Terzano e con il Gruppo Cameristico Alchimea è avvenuto in occasione della Rassegna Concertistica “Musica – Magia dei Luoghi”: ne è scaturito il connubio tra la musica ed il movimento ispirato dalle antiche discipline orientali creando un armonioso dialogo tra l’Oriente e l’Occidente.

Principali Maestri di riferimento: SHAOLIN: LIU HAI QIN, LIU HAI KE, ZHAO TENG PO, WU JIAN…

WUDANG: MING YUE, QING FENG, YUAN LI MIN QING CHENG SHAN: LIU SUI BIN

QI GONG E TAIJI: Dr KE WEN e Master TAIJI FU QING QUAN – QI GONG THERAPEUTIQUE HOSPITALISES (PEKIN): WAN SU JIAN

GRUPPO CAMERISTICO ALCHIMEA



Il Gruppo Cameristico Alchimea nasce a Torino nel 2001 con l’intento di riunire musicisti di formazione classica dallo spirito innovativo e aperto alla ricerca di nuove contaminazioni e con il desiderio di suonare repertori dal carattere diverso. I componenti, attivi nella scena internazionale come solisti e membri di spicco di formazioni cameristiche e orchestrali, si sono brillantemente diplomati nei principali Conservatori di musica italiani e perfezionati nelle più prestigiose accademie europee (Accademia dell’Orchestra Filarmonica della Scala, Musik Akademie Der Stadt Basel, Accademia “Walter Stauffer” di Cremona, Ecole Normale de Musique “A. Cortot” di Parigi, corsi di perfezionamento orchestrale di Salisburgo dei Wiener Philarmoniker, Conservatorio Superiore di Ginevra…).

Il Gruppo è Ensemble Residente della Rassegna Concertistica “Musica: Magia dei Luoghi”, itinerario tra Musica, Arte e Architettura partito dal Centro Storico di Torino per espandersi in territori sempre più vasti e del Festival Internazionale di Villa Faraldi dalla XXX Edizione. Nel 2009 è stato pubblicato il CD dal titolo “La Loggia delle Fate” con musiche d’ispirazione celtica e brani inediti composti appositamente per l’Ensemble in occasione della Prima Edizione 2008 della Rassegna Concertistica “Musica: Magia dei Luoghi”, presentato in diretta su RADIO RAISuite. Dal 2020 è anche ensemble di riferimento dell’ “Atelier della Musica e delle Arti di Alchimea”, contenitore culturale Online che ha permesso all’Associazione Culturale Musicale Alchimea di proseguire la sua attività nel periodo segnato dal “Covid 19”e tutt’ora utilizzato per eventi sul Web.

Il Gruppo Cameristico Alchimea si propone con formazioni che vanno dal trio all’orchestra da camera presentando programmi che spaziano dalla musica antica e barocca al Romanticismo, dalla musica francese e italiana tra Ottocento e Novecento alle composizioni contemporanee, dal Jazz al Rock dalle atmosfere celtiche e occitane al Tango e alla musica sudamericana approfondendo sempre con dedizione sia l’aspetto espressivo sia il contenuto tecnico dei brani interpretati. L’anima di questo progetto è riscoprire la gioia di suonare insieme senza porsi vincoli formali e limiti stilistici, giocando con il carattere universale del linguaggio musicale.

www.alchimea.it

GABRIELE POLI, pittore – coordinamento dei percorsi d’arte

Gabriele Poli vive e lavora a Milano dove è nato nel 1957 e dove si è diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1979. Dal 1985 al 2000 ha insegnato presso la Civica Scuola d’Arte F. Faruffini di Sesto San Giovanni. Attualmente insegna Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico Fontana di Arese. Dai primi anni ’80 comincia la sua attività espositiva presso la Galleria delle Ore di Milano e partecipando a numerose mostre e rassegne di pittura nazionali e internazionali. Sue opere sono in permanenza presso importanti istituzioni milanesi, tra le quali ricordiamo: Ospedale Fatebenefratelli “Trittico dei sentimenti”, reception; Pio Albergo Trivulzio “I colori dell’angelo”, ingresso corridoio ala sinistra; CISL Milano, “La Medusa della periferia”, sala conferenze Brodolini; Il Giardino dei Monelli, Martinitt di Milano, decorazione pavimentale; Museo d’Arte Contemporanea Paolo Pini, installazione parietale. Sue opere sono presenti inoltre al Museo d’Arte Contemporanea della Città di Montichiari, al Civico Museo Parisi-Valle di Maccagno, alla Galleria d’Arte Contemporanea di San Donato Milanese, al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo. Nel 2004 partecipa con un’opera all’installazione del portale della Dima art&design di Vimercate.

Nel 2012 e successiva edizione esegue un dipinto murale nel centro storico di Rho nell’ambito della prima Biennale d’Arte “Lasciamo il segno” organizzata dalla Galleria Quadrifoglio. Dal 2022 espone l’opera modulare itinerante “Sciame di Angeli Veri”, un polittico composto da 45 dipinti di cm. 40×40, tra i vari luoghi espositivi si ricordano:

Cascina Linterno Parco delle Cave (MI), Biblioteca di Baggio (MI), Masterclass Internazionale Villa Faraldi (IM),

Galleria Quadrifoglio di Rho (MI), OD’A Palestra Artistica ® Art Academy all’interno della FONDAZIONE Beato Angelico di Milano, Castello del Valentino, Facoltà di Architettura di Torino, Galleria Artepassante P.ta Venezia a Milano, Castello dei Clavesana a Cervo (IM). E’ artista residente della Rassegna Concertistica “Musica – Magia dei Luoghi” e della Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi entrambe a cura dell’Associazione Culturale Musicale Alchimea.