Giovedì 24 luglio 2025 alle ore 17,30, presso la Manica Lunga del Castello del Monferrato, si terrà la cerimonia di premiazione delle cantine piemontesi che hanno ottenuto riconoscimenti alla XXIII edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino che si è tenuta a Siena nel mese di giugno e ha visto la partecipazione di tredici Commissioni internazionali composte da enologi, buyer, tecnici e giornalisti provenienti da Georgia, Corea del Sud, Croazia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Lussemburgo, Cuba, Francia, Polonia, Albania, Libano, Cile, Israele, Austria, Moldova, Grecia e Romania.

Il concorso, organizzato con l’autorizzazione del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e con il supporto scientifico dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino), ha come obiettivo di premiare congiuntamente le aziende e i Comuni, sottolineando il legame tra vino e territorio e rafforzando la promozione delle identità locali. Possono essere presentati solo vini a denominazione (Doc, Docg, Igp), che concorrono per le Gran Medaglie d’Oro, Medaglie d’Oro e d’Argento. Per le aziende, si tratta di un’importante opportunità di certificazione della qualità e di promozione sui mercati. Oltre ai vini, il concorso include anche il Grappa Award, sezione dedicata alla selezione delle migliori grappe italiane.

L’Assessore all’Agricoltura, Annalisa Rizzo afferma: “Il Concorso Enologico Internazionale Città del Vino rappresenta un’occasione di valorizzazione delle aziende vitivinicole del territorio che si sono distinte per la qualità dei propri prodotti, contribuendo a promuovere l’eccellenza enologica piemontese in un contesto di rilievo internazionale. La cerimonia del 24 luglio, promossa dal Coordinamento Regionale delle Città del Vino del Piemonte e alla quale sarà presente Stefano Vercelloni Coordinatore Regionale e membro della Giunta Esecutiva Città del Vino, conferma il ruolo centrale di Casale Monferrato come punto di riferimento per la promozione delle eccellenze vitivinicole e culturali del Monferrato, in piena coerenza con la vocazione del Castello come spazio dedicato alla valorizzazione del territorio”.